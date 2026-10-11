ERC ve "muy cerca" un pacto para que Podemos renuncie a presentarse en Cataluña

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) considera que está muy cerca de cerrar un pacto con Podemos para que la formación morada decida retirar o no formalizar su candidatura en Cataluña de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. La maniobra, auspiciada por los republicanos, busca que el partido de Ione Belarra reconozca explícitamente a los separatistas como el único referente de la izquierda en territorio catalán frente al posible avance de las fuerzas conservadoras.

Desde la propia dirección de ERC han precisado que en ningún momento se ha contemplado una fórmula de coalición convencional en las urnas. La exigencia sobre la mesa es tajante: cualquier entendimiento futuro entre ambas formaciones pasa necesariamente por la renuncia electoral de Podemos en las circunscripciones catalanas. "Si no se presentan, estamos dispuestos a hablar y a ayudarnos, pero son ellos quienes deben decidir", sostienen fuentes de la dirección secesionista, dejando claro que no habrá concesiones ni reparto de cuotas en las listas.

En este sentido, los sectores más próximos al portavoz secesionista en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, celebran la marcha de las conversaciones y dan por hecho que el pacto se rubricará en breve. Rufián defiende abiertamente articular una estrecha colaboración entre la izquierda soberanista y española cuyo objetivo primordial sea concentrar el voto de la izquierda radical y aislar a las opciones de centro y derecha.

Esta cesión evidenciaría la deriva de Podemos en Cataluña, donde su representatividad quedaría totalmente subsumida bajo los dictados del separatismo. El repliegue de los morados en favor de los postulados republicanos constata la pérdida paulatina de influencia del partido a nivel nacional y su predisposición a plegarse ante formaciones cuyo propósito fundacional es la ruptura de la soberanía nacional y constitucional.

A expensas de la confirmación formal por parte de la dirección de Podemos, ERC confía en culminar un movimiento estratégico que le permitiría maximizar resultados electorales y retener su hegemonía en el tablero político catalán, blindando el apoyo de aquellos sectores que subordinan la defensa del Estado de Derecho al cordón sanitario ideológico contra la derecha.