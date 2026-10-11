Ester Muñoz acusa a Pedro Sánchez de apartar a Zapatero en su visita a León

La vicesecretaria y portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha arremetido con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo de su acto de precampaña en Ponferrada. Muñoz ha denunciado lo que considera la "primera mentira" del líder socialista de cara a los próximos comicios: haber acudido a tierras leonesas prescindiendo de José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de haber asegurado a principios de curso que contaría de forma activa con el expresidente para la campaña electoral.

Durante un recorrido por la Feria de Productos de León, la representante del Partido Popular ha subrayado la cobardía que, a su juicio, supone ocultar a Zapatero precisamente en la provincia donde su legado genera mayor rechazo. Muñoz ha lamentado que el antiguo mandatario no se haya atrevido a subir a la tribuna junto a Sánchez en un territorio "donde más daño ha hecho y más vergüenza nos hace pasar", en referencia a las recientes revelaciones que cercan su figura en sede judicial.

En este sentido, la portavoz parlamentaria ha incidido en que los avances en los tribunales han desmontado el relato de la izquierda sobre el exdirigente socialista. A su juicio, Zapatero "ni era humanista ni era un socialista", sino un "presunto contrabandista de joyas". Muñoz ha hecho alusión directa a la investigación que instruye el magistrado José Luis Calama en la Audiencia Nacional en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra –reconocido por los propios responsables de la compañía–, así como al hallazgo de joyas de lujo en dependencias vinculadas a Zapatero durante los registros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Para la dirigente popular, el cúmulo de indicios constata que el expresidente recurrió a sus influencias para "intervenir en rescates y llevárselo crudo" a expensas de los recursos de todos los ciudadanos. De este modo, Muñoz ha señalado que la ausencia calculada de Zapatero en el mitin de la Térmica Cultural responde al intento de camuflar el "abismo moral de la izquierda" en nuestro país.

Asimismo, Muñoz ha enmarcado este episodio en la reiterada falta de palabra de Pedro Sánchez. La portavoz ha recordado que el líder del PSOE no solo falta a la verdad al esconder a Zapatero, sino que ha engañado continuadamente a los españoles al sostener durante meses que la convocatoria con las urnas sería en 2027 y al prometer reiteradamente unos Presupuestos Generales del Estado que finalmente ha sido incapaz de presentar.