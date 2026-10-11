La izquierda de Sánchez vuelve a 1934, camino de 1936

La guerra civil de 1936 llegó tras un proceso de degradación de la vida pública española, de incompatibilidad de la vida privada de buena parte de la población con el nuevo régimen, que empezó con la quema de iglesias poco después de la proclamación de la II República, una afrenta deliberadamente infligida a los católicos, continuó con la Ley de Defensa de la República, que privó de derechos básicos a la prensa de oposición. El punto clave fue, tras el triunfo electoral de las derechas en 1933, el golpe de Estado de PSOE y ERC en octubre de 1934, que demostró que las izquierdas, sobre todo, pero no sólo, las nacionalistas, no admitían perder el Poder en las urnas.

Fracasado el golpe, pero aprovechando el estúpido e innecesario adelanto electoral de Alcalá Zamora, las izquierdas pudieron reorganizarse como Frente Popular, con un programa que, en realidad, era la reivindicación del golpe de 1934. Luego llegó el robo de las elecciones de febrero de 1936 y la frenética sucesión de asaltos, robos y tomas de tierra, con cientos de muertos, que culminaron con el asesinato de Calvo Sotelo por la escolta de Prieto. Lo que decidió al indeciso Franco a unirse al golpe del 18 de julio y a dirigir y ganar la guerra civil posterior. No fue un golpe contra la Democracia, porque la democracia no existía. Fue una guerra en defensa de la nación y la religión contra el comunismo. Que, a diferencia de Rusia en 1917 y México en 1927, ganaron las derechas.

La minoría violenta tuvo que convencer a una cierta mayoría

Pero, para llegar a esa guerra, antes las minorías extremistas, sobre todo de izquierdas, tuvieron que convencer a masas más amplias de que el exterminio de los españoles de derechas era imprescindible. Para la minoría socialista, comunista y anarquista, podía ser deseable, pero a la mayoría de los que votaban a la izquierda había que convencerla de que era necesario.

España, contra lo que suele decirse, es o era un país bastante pacífico en los años 30 del siglo pasado. Quedaban ya lejos las guerras carlistas, y, más lejos aún, la Guerra de la Independencia contra el genocida Napoleón. En la segunda década del siglo había sido el país con mayor crecimiento económico del mundo, y todo, salvo las instituciones, tambaleantes desde el año 1917, brillantemente estudiado por Roberto Villa (1917. El Estado catalán y el soviet español, Espasa, 2021) era muy posible que el régimen republicano, si hubiera sido un proyecto nacional, se hubiera asentado. No lo fue, ni para toda España, ni para la mitad de ella, ni al final, para nadie.

Las memorias de diversos escritores hablan de cómo en la llamada "primavera trágica" de 1936 el llevar pistola, hasta en el bolsillo de atrás, se había convertido en una costumbre, que mostraba una propensión, en nuevos comunistas y fascistas, a matar, pero entre ellos no se mataban. Esto es un detalle significativo. Entre los que se conocían, no se mataban. Pero desde 1934 y la represión posterior, como estudió decisivamente Pío Moa, la propaganda comunista y, tras ella, la de todas las izquierdas, se centró en la denuncia, a menudo exagerada cuando no inventada, de las torturas que habrían sufrido las mujeres en la represión del golpe de Estado de 1934, presentado sólo como una rebelión obrera de Asturias, algo que nunca fue.

La guerra civil que provocó y no supo ganar la Izquierda

Esa fue la clave de la campaña de las elecciones de 1936, robadas por el Frente Popular. Pero desde febrero hasta julio, como prueban los discursos de Gil Robles y Calvo Sotelo en las Cortes, la Izquierda en el Poder estaba respaldando asaltos, robos y asesinatos por motivos políticos. Y nada lo demuestra mejor que el escandaloso desinterés en investigar el asesinato de Calvo Sotelo, que cabe entender como la provocación definitiva al Ejército que dudaba en alzarse. Y estaba bien pensado, porque sin una serie casi milagrosa de afortunadas circunstancias militares nunca hubiera podido triunfar el Alzamiento, siquiera a medias. La hábil dispersión de los generales más importantes, es decir, más peligrosos, era eficaz y sin el asesinato de Calvo Sotelo, los alzados nunca habrían empezado una guerra que, de todas formas, al principio, sabían bien que podían perder.

Esa siembra del odio al adversario político es lo que distingue a Sánchez de otros gobiernos y lo acerca a la izquierda de la II República. No es que Zapatero tuviera un guión distinto, pero la intensidad no era la misma de hoy. Basta comparar la campaña de los artistas de la zeja y la que hacen hoy las televisiones y los discursos del Gobierno y sus aliados para comprobar que las izquierdas han vuelto a 1936. A tratar de ganar la guerra civil de hace 90 años, que ellos provocaron y que merecieron perder.

El esperpento de Maricarmen y la montonera de Madrid

El grotesco alarde de odio y la imputación a la derecha de haberla asesinado tras la muerte de Maricarmen, por parte de Sánchez y sus socios, en especial el discurso de la montonera Bergerot en la Asamblea de Madrid amenazando al Gobierno de Ayuso: "No habrá paz en las calles de Madrid", muestran la violencia que anima a los que pueden perder las elecciones. Lo mismo la condena de Sánchez al Parlamento porque "no representa a la gente" y la aprobación de decretos-ley clamorosamente ilegales. Todo dibuja una izquierda radicalizada, contraria a cualquier tipo de convivencia democrática, al mínimo respeto a la ley que cabe pedir a los partidos que sufragamos todos los españoles y a una mínima normalidad en la vida cotidiana tras el 29 de noviembre.

Como dictador, si roba las elecciones, o como jefe de la subversión, no oposición, si las pierde, Sánchez, con el partido de la ETA y los golpistas catalanes, quiere quemar España, con tal de no dejar gobernar a la derecha. Esta pandilla de inútiles afanosamente criminal, véase el caso de la juez Biedma, antes de irse al paro, prefiere la guerra. Lo que sea con tal de evitar la cárcel. En la mano de los votantes en noviembre y en las del nuevo Gobierno están la posibilidad real y el deber moral de impedirlo.