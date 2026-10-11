Gabriel Rufián repetirá como candidato de ERC tras descartar encabezar el Frente Amplio

Gabriel Rufián repetirá finalmente como cabeza de cartel de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Tras días de incertidumbre y tensiones internas sobre su continuidad en la política estatal, el dirigente independentista ha cerrado filas con la dirección nacional del partido para volver a encabezar la candidatura por Barcelona.

La decisión, adelantada este fin de semana, se formalizará oficialmente este domingo en la Ejecutiva Nacional de ERC. Al no haber presentado formalmente los avales requeridos en el proceso de primarias, la nominación requerirá el aval directo de dos tercios de la dirección del partido. El calendario interno completará la aprobación de las candidaturas definitivas al Congreso y al Senado el próximo 20 de octubre.

La confirmación de Rufián llega tras un periodo de reflexión en el que el portavoz advirtió públicamente que no repetiría en el cargo "a cambio de nada". Durante las conversaciones de los últimos días, reclamó mayores garantías políticas, más autonomía para definir la estrategia en Madrid frente a las posturas de la dirección autonómica y poder de decisión sobre la configuración del equipo que le acompañará en las listas.

A pesar de los roces registrados en el grupo parlamentario en los últimos meses, el presidente de la formación, Oriol Junqueras, y la secretaria general, Elisenda Alamany, han respaldado públicamente a Rufián definiéndolo como el "mejor candidato posible" para defender el proyecto soberanista en el Congreso.

Colaboración con Podemos y no al Frente Amplio

Pese a haber sido tentado desde distintos sectores para integrarse o liderar la plataforma del Frente Amplio de la izquierda de ámbito estatal, Rufián ha rechazado esa vía y mantendrá las siglas de ERC. No obstante, fuentes de su entorno confirman que la formación se mantiene en conversaciones muy avanzadas con Podemos para formalizar acuerdos de colaboración puntual cara a las urnas.

El objetivo estratégico de esta pasa por unir fuerzas entre la izquierda soberanista y la izquierda estatal para optimizar la representación progresista frente al auge del bloque conservador: "El Frente somos nosotros y está abierto a todos"

Con la candidatura de Rufián amarrada, ERC encara la precampaña con el reto de consolidar su peso decisivo en Madrid y tender puentes electorales en un mapa a la izquierda del PSOE que continúa reorganizándose a marchas forzadas a pocas semanas de la cita con las urnas.