Ignacio Garriga propone adjudicar pisos bajo "prioridad nacional" y liberalizar el suelo

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha expuesto las directrices de su formación para resolver la crisis habitacional que castiga a las clases medias españolas. Entre las principales iniciativas, el partido propone la construcción de vivienda pública bajo el criterio irrenunciable de "prioridad nacional", con el objetivo de garantizar que los ciudadanos españoles tengan preferencia absoluta en las listas de adjudicación. En declaraciones a la agencia EFE, Garriga ha abogado por aplicar un giro copernicano frente a las recetas intervencionistas aplicadas en los últimos años.

Más allá de aumentar la edificación de inmuebles de titularidad pública, el portavoz parlamentario ha insistido en la necesidad de desregular el sector inmobiliario para desmantelar el exceso normativo y la burocracia que encarecen los proyectos. Dentro de este marco de corte liberal, Garriga ha defendido liberalizar suelo de manera decidida, acometer rebajas fiscales para incentivar la inversión y facilitar incentivos directos a los jóvenes que busquen adquirir su primera vivienda.

En su análisis sobre los factores de presión demográfica, el líder de Vox ha establecido un vínculo directo entre la carestía de los arrendamientos y la apertura indiscriminada de las fronteras. Según ha recalcado, la inmigración masiva representa la causa fundamental que desborda las infraestructuras residenciales, por lo que ha urgido al cierre de las fronteras nacionales y a la deportación inmediata de quienes hayan entrado de forma clandestina.

Garriga ha cargado con dureza contra el Ejecutivo central, al que ha señalado como responsable de haber agravado la precariedad de las familias durante casi una década. A su entender, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca manipular el trágico desenlace de Maricarmen –la anciana desalojada recientemente en Madrid– para ocultar el fracaso de normativas que han estrangulado el mercado del alquiler y han dejado desprotegidos a miles de ciudadanos vulnerables.

En clave preelectoral, el dirigente conservador ha restado cualquier peso al papel de Carles Puigdemont, tildándolo de "jarrón chino" y descartando que su porvenir condicione el debate político nacional. Pese a considerar al expresidente catalán amortizado, Garriga ha ratificado que Vox combatirá en los tribunales cualquier medida de gracia, tras reprochar que su impunidad haya operado como "moneda de cambio" para apuntalar la permanencia del socialismo en el Palacio de la Moncloa con la connivencia del Tribunal Constitucional.

Por último, el representante de Vox ha advertido al electorado sobre la nula fiabilidad de Junts per Catalunya, formación a la que acusa de priorizar intereses partidistas a costa del deterioro y la inseguridad ciudadana. Garriga ha zanjado de forma tajante que los de Abascal no formarán parte de ninguna mayoría condicionada por fuerzas rupturistas, descartando por completo cualquier pacto con el separatismo.