La campaña oculta del PSOE

El PSOE, idéntico en eso al Partido Popular, no resulta ser precisamente una acampada de jóvenes airados, sino una venerable cofradía de propietarios cincuentones y pensionistas con el piso pagado y, en no pocos casos, provistos de segundas y terceras residencias encomendadas al mercado del alquiler. Su genuino caladero sociológico es esa España con un techo estable y amortizado sobre su cabeza, la que contempla el ladrillo no como un drama existencial, sino como el más seguro de los colchones financieros de cara a la vejez.

¿A qué responde, por tanto, el súbito frenesí de los socialistas por convertir la vivienda en el eje de su campaña? La respuesta no se halla en ningún arrebato de justicia intergeneracional, sino en la fría aritmética del depredador. Abordan los alquileres no para contentar a sus propios boomers —quienes miran sin excesivo entusiasmo todo amago de intervención de precios—, sino para asaltar el corral ajeno. El señuelo va dirigido contra ese frente a la uruguaya pero dirigido por catalanes, la enésima coalición de egos donde se podrían refugiar tantos votos jóvenes exprimidos por rentas imposibles.

La dirección del partido sabe de sobra que el ciclo institucional toca a su fin y que las matemáticas del poder languidecen inevitablemente. Así, la meta estratégica ya no es una victoria quimérica, sino consumar otra derrota dulce: perder el Gobierno, sí, pero quedar a un palmo del PP —o incluso por delante— tras haber tragado sin masticar a sus socios de coalición. Canibalizar a los partidos situados a su izquierda es la única tabla de salvación que les queda en vista del armagedón que se viene. Porque atraer el voto joven y desesperado del espacio contiguo no persigue arreglar el mercado inmobiliario ni aliviar los bolsillos de esos nuevos parias del cemento, sino dejar a la competencia bajo mínimos y amarrar la Secretaría General del partido para el día después de lo ya inevitable. Una jugada de puro maquiavelismo solipsista donde simulan apuntar contra la oposición derechista pero terminan disparando a bocajarro contra sus propios rehenes en la mesa del Consejo de Ministros.