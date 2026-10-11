La buena noticia del adelanto electoral: la proetarra Mertxe Aizpurua dejará el Congreso

Una de las grandes noticias que ha dejado el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez es que la hasta ahora portavoz parlamentaria de la formación proetarra EH Bildu, Mertxe Aizpurua, no repetirá como cabeza de cartel ni formará parte de las listas de la formación separatista para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

La veterana diputada por Guipúzcoa ha decidido poner fin a su trayectoria institucional tras dos legislaturas completas como la voz visible de la izquierda proetarra en el Congreso de los Diputados, según han ratificado fuentes de la propia formación soberanista a EFE.

Aizpurua, que cumplió 66 años en enero, considera que ha concluido una etapa y tiene la intención de tramitar su jubilación de la actividad política en las próximas semanas. Durante este ciclo, la portavoz de Bildu ha encarnado la imagen que la formación que lidera el condenado por terrorismo Arnaldo Otegi ha proyectado en Madrid, convirtiéndose en uno de los socios preferenciales y más fieles del Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante las principales iniciativas legislativas y presupuestarias del bloque parlamentario de investidura.

Antes de su desembarco en las instituciones nacionales en 2019, Aizpurua contaba ya con un dilatado historial en el entorno de la izquierda abertzale radical. Destacó como directora de los diarios clausurados o vinculados al entramado etarra como Egin y posteriormente Gara, desde donde señalaba a las futuras víctimas de la banda terrorista ETA. Su presencia habitual en la tribuna de oradores del hemiciclo madrileño simbolizó el proceso de blanqueamiento que los herederos de Batasuna han experimentado al amparo de las alianzas con el sanchismo, un papel que la dirigente ha desempeñado sin renunciar a su habitual reivindicación del separatismo vasco.

Con su marcha, la cúpula de EH Bildu ha puesto ya en marcha el proceso interno para renovar sus listas electorales en los territorios de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Según el calendario oficial establecido por el aparato de Otegi, la formación dará a conocer sus candidaturas al Congreso y al Senado el próximo 16 de octubre. Las bases votarán estas propuestas los días 17 y 18 del mismo mes, con el objetivo de culminar la proclamación definitiva de candidatos el 19 de octubre, iniciando formalmente el relevo generacional en la Cámara Baja.