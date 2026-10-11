La prostitución desaparece de la agenda de Sánchez: la cruzada abolicionista del PSOE se desinfla

El PSOE iba a abolir la prostitución. Lo anunció allá por el año 2022 con la solemnidad de quien cree abanderar la más noble causa feminista, pero cuatro años más tarde, la relación socialista con las trabajadoras sexuales ha quedado reducida al caso Mediador de Tito Berni, a los audios de José Luis Ábalos y Koldo García, a las saunas del suegro de Pedro Sánchez y, tal y como resume Cayetana Álvarez de Toledo, a ser el Gobierno que "le puso un piso a una puta en la Plaza de España". La cruzada abolicionista se fue desinflando entre derrotas parlamentarias para fortuna de las trabajadoras sexuales que ejercen voluntariamente pero que, a día de hoy, siguen atrapadas en un limbo jurídico que nadie parece dispuesto a resolver.

Un resumen rápido de cómo hemos llegado hasta aquí: el PSOE de Pedro Sánchez prometió castigar a los proxenetas y a los clientes que pagan por sexo. En lugar de presentar su propia norma, intentaron colar esas medidas en la ley del solo sí es sí de Irene Montero en el año 2022. El añadido no le gustó a nadie y casi se acaba llevando por delante la ley entera, así que tuvieron que retirarlo.

Decidieron entonces hacer su propia norma e incluso la presentaron en junio de 2022, pero nunca llegó a aprobarse. Acabó la legislatura y la iniciativa murió. En 2024, los socialistas intentaron resucitarla, pero en esta ocasión, ya con Ana Redondo en Igualdad, ni siquiera consiguieron que el Congreso aceptara empezar a tramitarla. Hasta Sumar votó en contra. Fin.

Que la ley abolicionista no haya salido adelante no significa que las trabajadoras sexuales tengan resuelta su situación. La prostitución ejercida voluntariamente no es delito por sí misma, pero tampoco cuenta con un marco laboral específico y claro. Mientras los partidos discuten sobre abolirla, regularla o perseguirla, muchas de las mujeres que viven de esta actividad siguen sin saber qué derechos tienen, a qué sanciones se exponen o qué puede cambiar después de las próximas elecciones del 29 de noviembre.

El limbo legal de las trabajadoras sexuales

Mientras la batalla política se atasca, la situación de las trabajadoras sexuales es precaria debido a un marco legal endiablado y caótico. Así lo explica a Libertad Digital la psicóloga, sexóloga y activista Luna Wine:

"A nivel estatal no existe un reconocimiento claro del trabajo sexual como actividad laboral", ni por cuenta propia, ni por cuenta ajena. A nivel autonómico, "las comunidades autónomas regulan principalmente cuestiones relacionadas con los clubes, porque tienen competencias sobre locales y actividades de entretenimiento". Y a nivel municipal, "lo que predomina son las ordenanzas de convivencia y civismo, relacionadas con el ruido, el uso de la calle y otras cuestiones".

Aunque muchas de estas normas se dirigen contra los clientes, también ha habido trabajadoras sexuales sancionadas. "Hace poco entrevisté en mi pódcast a una trabajadora sexual que acumulaba 6.000 euros en multas por uso indebido e intensivo de la vía pública", señala Wine. ¿Y cuál es el resultado? La inseguridad tanto jurídica como física en muchas ocasiones.

"No hay esperanza"

De cara a las próximas elecciones, Wine no ve motivos para el optimismo. Considera que el abolicionismo sigue presente en buena parte del arco parlamentario, aunque con diferencias en sus planteamientos, mientras que las opciones favorables a la regularización carecen de suficiente peso político para cambiar el rumbo.

"No hay ninguna esperanza", afirma. Y añade que la sensación generalizada entre muchas trabajadoras sexuales es de "desamparo y abandono". A su juicio, no sienten que ningún partido vaya a escucharlas ni a defender sus intereses: "La actividad sexual nunca va a estar bien vista, nunca va a estar reconocida", lamenta.