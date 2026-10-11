Miguel Tellado, el hombre fuerte de Feijóo para el mayor reto de su vida

El Partido Popular se lo juega a todo o nada el próximo 29-N. El más mínimo tropiezo no sólo pondría en juego el futuro de Alberto Núñez Feijóo y de quienes le han acompañado más de cerca, sino, quizá, el del propio partido. De ahí que, para una tarea semejante, el presidente del PP haya decidido apoyarse en su hombre de confianza, Miguel Tellado, consciente de que, esta vez, no habrá margen para los errores.

El actual secretario general es una de las personas de máxima confianza para el líder del PP, y a quien se le atribuye gran parte del éxito del PP en Galicia, donde Feijóo logró ser presidente contra todo pronóstico, y acumuló cuatro mayorías absolutas sorteando el auge de Cs, primero, y, después, de Vox. Esta vez, la situación es muy diferente: habrá Gobierno con los de Santiago Abascal o no lo habrá.

La relación entre PP y Vox ha estado llena de altibajos, pero Tellado fue la persona designada por el presidente del PP para limar asperezas con los de Abascal, junto a la actual portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, a quien impulsó para traerla a Madrid y que es una de las mayores defensoras de mantener buenas relaciones entre ambos partidos.

La relación con los partidos

A pesar de las suspicacias que Tellado despierta en Vox por su etapa en Galicia, el secretario general fue uno de los artífices de los últimos acuerdos de gobierno a nivel autonómico, lo que garantiza que, si dan los números a nivel nacional, podría repetirse la jugada.

Tellado es, además, uno de los principales impulsores del giro del PP con el PNV. Pese a las buenas relaciones que Feijóo mantuvo siempre con Íñigo Urkullu, Tellado mantuvo siempre una línea de choque frontal contra Aitor Esteban, acostumbrado a ser cortejado siempre por los dos grandes partidos. Supo aprovechar, también, la oportunidad de propinar derrotas parlamentarias al Gobierno con Junts.

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela, padre de dos hijos, es considerado uno de los azotes de la izquierda, a la que tiende a sacar de sus casillas por sus declaraciones, repletas en ocasiones de ironía. A pesar de la imagen de duro que proyecta a veces, quienes le conocen destacan de él que es una persona que derrocha humor gallego, amante de las bromas, pero muy serio en su labor política.

Coser el PP en el peor momento

El actual número dos del PP inició su carrera como periodista y fue escalando hasta convertirse en el hombre fuerte de Feijóo en Galicia, donde sus cercanos le señalan como el encargado de "solucionar todos los problemas". Recompuso al partido después de perder la Xunta, e hizo lo propio con el PP a nivel nacional tras la salida de Pablo Casado.

Desde que fue designado secretario general hace algo más de un año, en sustitución de Cuca Gamarra, se ha volcado en recorrer España para mantener activas todas las agrupaciones y apagar fuegos, como ha ocurrido recientemente en Navarra con el nombramiento de una gestora presidida por Sergio Sayas, en sustitución de Javier García.

A nivel orgánico, su tarea pendiente más importante es el PP de la Comunidad Valenciana, tras el trauma que dejó la DANA y que provocó la salida de Carlos Mazón. Un frente que abrirá tras las generales, si, como pronostican todas las encuestas, la derecha logra llegar a la Moncloa.