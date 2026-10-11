Míriam Nogueras acusa a Gabriel Rufián de entregarse a España y desatender el secesionismo

La pugna entre las facciones separatistas vuelve a recrudecerse ante el nuevo horizonte electoral. La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha arremetido duramente contra su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, a quien ha censurado por priorizar sus vínculos con las instituciones nacionales antes que la ruptura territorial. En declaraciones al diario El Nacional recogidas por Europa Press, la diputada ha cuestionado la lealtad identitaria del portavoz republicano, al asegurar que le cuesta decidir "si apuesta por Cataluña o por España" y reclamar para ERC una representación que defienda sus postulados "sin ningún complejo".

Nogueras ha confirmado que el próximo 17 de octubre su formación ratificará la continuidad de los siete diputados que actualmente integran su grupo parlamentario en la Cámara Baja, bajo la premisa de que "cuando una cosa funciona, mejor no tocarla mucho". En un intento por justificar su papel durante la legislatura, la representante neoconvergente ha afirmado situarse en una posición equidistante frente a los dos grandes bloques parlamentarios –"somos los del medio"– y ha asegurado que sus votos no servirán para sostener de forma incondicional al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien reprocha su reiterado incumplimiento de pactos.

En su ofensiva contra sus antiguos socios de gobierno en la Generalidad, Nogueras ha censurado que ERC se ha colocado en el saco de la izquierda española a lo largo de los últimos años, un entreguismo que, a su entender, convierte a su propia fuerza política en el único baluarte de las reivindicaciones rupturistas en Madrid. Aunque ha asegurado estar dispuesta a mantener canales de diálogo con los republicanos, sus palabras constatan la profunda fractura estratégica que arrastran ambas formaciones a la hora de rentabilizar su peso parlamentario frente al Ejecutivo de coalición.

La dirigente secesionista también se ha pronunciado sobre la convocatoria de huelga por la vivienda impulsada por distintas organizaciones para el 11 de noviembre, tachando de insólito que se señale al mercado cuando el máximo responsable es el PSOE. En este punto, Nogueras ha afeado a las centrales mayoritarias que hayan permanecido inactivas durante casi una década frente al deterioro económico y social. Asimismo, ha tildado de reprobable la convalidación de medidas a través de la Diputación Permanente, advirtiendo de que el abuso de los decretos ejecutivos acaba derivando en una imposición sobre la mayoría de los ciudadanos.