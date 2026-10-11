No hay vuelco electoral por Maricarmen: el PSOE sube, pero hunde a la extrema izquierda y no al PP

El análisis de los últimos sondeos demoscópicos publicados tras la convocatoria electoral o después del rechazo a los decretos sobre vivienda revela el verdadero impacto que está teniendo hasta ahora lo que podríamos denominar 'efecto Mari Carmen'. Y los datos probablemente no gusten al Gobierno… o quizá sí.

Y es que a pesar de que se detecta una subida del PSOE en prácticamente todos los estudios, este crecimiento es muy leve en la mayor parte de ellos y, sobre todo, no se produce a costa de debilitar al bloque de la derecha, sino mediante una redistribución del voto dentro de su propio espectro ideológico: no hay vuelco de derecha a izquierda, sólo de izquierda a izquierda.

En efecto, los nuevos votos que llegan o vuelven al PSOE proceden casi en su totalidad de las formaciones situadas a la izquierda de los socialistas. Es más: en algunos sondeos, de hecho, la correspondencia es prácticamente a la décima: una exactitud que no deja lugar a las dudas.

Así, mientras Sumar y Podemos caen y se acercan peligrosamente a la irrelevancia, los de Pedro Sánchez absorben ese electorado sin alterar en esencia el equilibrio entre los distintos bloques y, sobre todo, sin lograr que la suma de Partido Popular y Vox deje de representar una holgada mayoría absoluta que, en prácticamente todos los casos, se sitúa en torno a los 200 escaños y en bastantes encuestas incluso por encima de esta cifra.

Una fuerza demoscópica que, conviene recordarlo, es mucho mayor de la que tenían los dos partidos de la derecha al inicio de la campaña electoral de 2023, además de que en esta ocasión el escenario político es diferente y, además, los dos partidos parecen convencidos de no repetir los errores del pasado.

¿Qué quiere realmente Sánchez?

A la vista de estos datos, la estrategia de Moncloa parece más orientada a aniquilar a los partidos en el espacio a su izquierda que a conseguir un vuelco electoral que parece imposible. Con esto lograrían afianzar la hegemonía en la izquierda de cara a la siguiente legislatura.

El propósito de Pedro Sánchez no pasa por alcanzar la victoria frente a un bloque de la derecha que sigue cerca de máximos, sino por conservar un grupo parlamentario fuerte que le permita liderar una oposición extremadamente dura, caldear las calles y generar tensiones en el futuro Gobierno de coalición, logrando con ello que la legislatura sea corta y que finalmente resulte sólo un paréntesis entre Sánchez y el propio Sánchez.

Sin embargo, pese a la contundencia de las cifras que otorgan una clara ventaja a los partidos de la derecha y que, al menos por el momento, certifican que las maniobras de Sánchez no son tan exitosas, es importante insistir en que PP, Vox, sus votantes y todo aquel que desee que Sánchez abandone el poder deben evitar cualquier complacencia que pueda llevar a la desmovilización electoral.

El recuerdo de lo sucedido en las elecciones del 23 de julio de 2023 permanece como advertencia de que las mayorías en los sondeos solo se materializan cuando los ciudadanos acuden masivamente a las urnas y el 29 de noviembre ni un solo voto puede quedarse en casa porque, como ya han advertido muchos, se trata de la última oportunidad que tiene España de evitar deslizarse hacia un cambio de régimen que tendría consecuencias trágicas para la Nación, las libertades y la democracia.