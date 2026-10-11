¿Quiénes son las tres mujeres elegidas por el PSOE para pilotar la campaña y qué relación han tenido con la corrupción?

Las tres mujeres elegidas por Pedro Sánchez para pilotar la campaña tendrán que lidiar también con las sombras de los escándalos que han sacudido al PSOE. Rebeca Torró controlará la maquinaria electoral, María Jesús Montero dirigirá la estrategia y Cristina Narbona el programa. Tres nombres para vender futuro mientras el pasado del PSOE amenaza con volver a irrumpir en campaña.

Relevo de Cerdán

Rebeca Torró afrontará su primera campaña de unas elecciones generales como secretaria de Organización del PSOE. Llegó al puesto tras la caída consecutiva de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, sus dos antecesores al frente de la maquinaria socialista. Ábalos fue condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de cárcel por delitos relacionados con mordidas en contratos de mascarillas y otras irregularidades, mientras Cerdán permanece investigado en otra pieza del caso Koldo.

La propia gestión de Torró tampoco ha estado exenta de polémica ya que su nombre ha aparecido relacionado con adjudicaciones realizadas durante su etapa en la Generalidad Valenciana a una empresa vinculada a José Ruz, investigado en la trama relacionada con Cerdán. En cualquier caso, la dirigente socialista ha negado cualquier irregularidad.

Pero uno de los principales incendios que ha tenido que apagar desde Ferraz no ha sido judicial, sino interno. La gestión de las acusaciones de acoso sexual contra Francisco Salazar, que llegó a ser uno de los hombres de máxima confianza de Sánchez, provocó una crisis dentro del PSOE y críticas por la actuación de la dirección. Tras meses de inacción, Torró terminó reconociendo que se habían producido "fallos" en la comunicación con las víctimas, aunque negó que el partido hubiera intentado encubrir el caso. El PSOE concluyó posteriormente que la conducta de Salazar constituía una falta "muy grave", pero decidió no llevar el asunto ante la Fiscalía.

Montero, la estratega tras el batacazo andaluz

La responsabilidad estratégica recaerá en María Jesús Montero, exvicepresidenta primera, exministra de Hacienda y actual número dos del PSOE. El pasado mes de mayo cosechó uno de los peores resultados de los socialistas en Andalucía, al quedarse en 28 escaños, dos menos que los 30 obtenidos por Juan Espadas en 2022 y por debajo del mínimo histórico que hasta entonces había registrado el PSOE en la comunidad.

Ahora Sánchez vuelve a colocarla en primera línea para diseñar la estrategia nacional, pese al desgaste asociado a su etapa al frente de Hacienda y a la situación de la SEPI, entonces dependiente de su Ministerio. Los tres presidentes de la SEPI durante los Gobiernos de Sánchez —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda— están actualmente investigados por la Justicia, aunque en causas diferentes: Fernández y Gualda, en la investigación sobre presuntas irregularidades en operaciones de la SEPI con el caso Leire; y Lora, imputado por un presunto delito de prevaricación en el rescate de Air Europa.

La actual presidenta, Belén Gualda, y Vicente Fernández fueron imputados por el juez Santiago Pedraz junto a otras 23 personas en la causa que investiga una trama relacionada con Santos Cerdán y Leire Díez. Fernández fue detenido en diciembre de 2025 en el marco de la investigación que se centra en delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Montero no está imputada en estas causas, pero su responsabilidad política sobre el organismo durante su etapa en Hacienda la ha situado en el centro de las explicaciones políticas.

Narbona, en el sumario de Leire Díez

La tercera pata del equipo será Cristina Narbona. La presidenta del PSOE fue citada como testigo en la Audiencia Nacional dentro de la investigación sobre Leire Díez después de que la UCO encontrara conversaciones entre ambas. Narbona defendió ante el juez que "no tenía el menor conocimiento de la supuesta trama" y negó conocer las maniobras que estaban siendo investigadas.

Sin embargo, los mensajes incorporados a la causa situaron su nombre en una conversación especialmente sensible. El 24 de abril de 2024, el mismo día en que Sánchez publicó su conocida carta a la ciudadanía en la que anunció que se tomaba cinco de reflexión tras la apertura de diligencias de investigación contra su mujer Begoña Gómez, Díez contactó con Narbona y habló de "reconducir" los ataques contra el presidente, ofrecer "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín".

Narbona reconoció en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado que había derivado a Díez a Santos Cerdán después de que ésta le trasladara que tenía información "muy relevante" que comunicarle. La presidenta socialista sostiene que su relación con Díez era de carácter "profesional" y niega haber conocido las supuestas operaciones que investigan los tribunales, pese al tono personal de los mensajes intercambiados y a una relación que se remonta a 2017.

Ferraz prepara su mensaje de "derechos frente a derechas", la dirección socialista tendrá que intentar que los casos judiciales que golpean al partido no terminen convirtiéndose en el verdadero protagonista de la campaña.