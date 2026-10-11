Ni la hiperactividad del Consejo de Ministros, ni los decretos de vivienda vueltos a tramitar tras la humillación sufrida en el Congreso, ni el despliegue de propaganda desde La Moncloa, ni el efecto Maricarmen. El adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, anunciado por Pedro Sánchez tras ser incapaz de sostener su mayoría parlamentaria, no ha generado el ansiado "efecto movilización" de la izquierda. Muy al contrario: los primeros sondeos publicados tras la disolución de las Cortes confirman una debacle histórica del bloque socialcomunista y presagian una incontestable victoria de la alternativa que encabezan el Partido Popular y Vox.

Las encuestas publicadas este domingo —realizadas por Target Point para El Debate y Hamalgama Métrica para Vozpópuli— coinciden en dibujar un panorama desolador para el Gobierno de coalición. La suma del bloque constitucional se sitúa entre los 193 y los 212 escaños, rebasando holgadamente la barrera de la mayoría absoluta (176) sin necesidad de depender de las formaciones separatistas. En intención de voto, la derecha capta entre el 50,7% y el 53% de los apoyos frente a una izquierda noqueada e incapaz de frenar el cambio de ciclo.

Feijóo vence y Vox duplica

En ambos estudios, Alberto Núñez Feijóo se consolida como claro ganador de los comicios. Según Hamalgama Métrica, el PP obtendría el 33,4% de los votos y 144 escaños (siete más que en 2023), mientras que Target Point le otorga hasta un 32% y una horquilla de entre 131 y 137 diputados. Feijóo aventaja a Sánchez en hasta 8 puntos y más de 40 escaños, desmintiendo categóricamente las "encuestas internas" que el ministro Óscar Puente se encargó de difundir para intentar mantener la moral de la militancia socialista.

Sin embargo, la gran clave de esta cita electoral radica en el fuerte impulso de Vox. La formación de Santiago Abascal se sitúa ya entre el 18,7% y el 19,6% de los sufragios, colocándose en disposición de doblar holgadamente sus 33 diputados actuales hasta alcanzar entre 62 y 68 actas.

La clave de este vertiginoso ascenso se explica por la extrema fidelidad de su electorado —que roza el 93% de retención— y un trasvase directo desde las filas populares: más de un 12% de quienes votaron a Feijóo en 2023 aseguran que esta vez apostarán por la papeleta de Abascal. De este modo, la derecha suma más de 36 diputados por encima de la mayoría absoluta en el escenario más optimista.

Descalabro del PSOE

Para el PSOE, la convocatoria anticipada se ha tornado en una pesadilla. Sánchez pierde unos seis puntos respecto a las últimas generales y queda relegado a una raquítica horquilla de entre 102 y 103 escaños (25,3% del voto). El líder socialista se enfrenta a una acusada falta de fidelidad (solo retiene al 65-70% de sus votantes) y a una fuga neta de medio millón de apoyos directamente hacia el Partido Popular. Moncloa fía toda su supervivencia a recuperar a más de 1,2 millones de electores desencantados que hoy se instalan en la abstención o el desconcierto.

A la izquierda del PSOE, la descomposición es aún más evidente. El espacio que en 2023 lideró Yolanda Díaz sufre un severo castigo por el descontento social y la pugna interna. Ante el inminente cierre del plazo para registrar coaliciones, si Frente Amplio (antes Sumar) y Podemos no alcanzan un pacto de integración, los primeros quedarían reducidos a 10 escaños y los morados a solo 2. O, si finalmente concurren unidos, la confluencia alcanzaría entre 20 y 21 diputados, sufriendo una sangría de al menos 10 actas respecto a los 31 escaños que conquistaron hace tres años y que resultaron clave para amnistiar al golpismo separatista.

El tablero separatista

En el bloque de socios de investidura, Esquerra Republicana (ERC) lograría remontar hasta los 8-10 diputados tras recuperar terreno perdido frente al PSC. En cambio, Junts pierde fuelle ante la irrupción de nuevas opciones catalanistas y retrocedería a 5 o 6 asientos. En el País Vasco, Bildu (7) lograría superar por primera vez al PNV (5-6), mientras que el BNG subiría a 2 o 3 actas y la formación Adelante Andalucía irrumpiría en el Congreso con 2 representantes.

En el apartado de valoración de líderes, ningún dirigente aprueba. Aunque Pedro Sánchez encabeza la tabla con un flojo 3,81 sobre 10 —favorecido por la sobreexposición mediática desde La Moncloa—, le siguen Yolanda Díaz (3,47), un Feijóo situado en el 3,27 y Santiago Abascal con un 3,03. Unos datos que confirman que ni el relato gubernamental ni los aspavientos de la extrema izquierda han logrado tapar el profundo desgaste de un Ejecutivo cercado por sus concesiones y sus continuas derrotas parlamentarias.