La falacia de la doble elección: o eliges buitre o te quedas sin pollo

Hay una trampa argumentativa tan vieja como la política misma y tan moderna como un tuit de madrugada: la falacia de la doble elección —o falsa dicotomía—. Consiste en presentar solo dos opciones, normalmente horrorosas o ridículas, como si el universo se hubiera quedado sin imaginación. "O esto o aquello". Se sacan de la manga dos opciones entre tantas y, encima, te obligan a elegir entre ellas. Nada de matices, nada de terceros caminos, nada de "¿y si no?". Es el equivalente intelectual a un camarero que te pregunta: "¿Quiere el menú del día o prefiere pasar hambre?".

No es patrimonio exclusivo de la izquierda ni de la derecha. Es patrimonio de cualquiera que necesite ganar una discusión sin argumentar demasiado. Casi siempre de la izquierda, ahora. Y estos días de tensión política han exacerbado esa falacia hasta el punto de que ya da náuseas. Sánchez, el pasado viernes, conminó a los grupos parlamentarios a elegir "entre las personas que viven en las casas o quienes hacen una fortuna con ellas". El líder de IU, Antonio Maíllo, exclamó absolutamente ominoso: "o Maricarmen o los fondos buitre". Mónica García dijo que había que elegir entre "defender el derecho a la vivienda frente a los especuladores o las libertades frente a los reaccionarios". Y podría citarles varias más que me vienen a la cabeza: "O responder a la mayoría social o someterse a intereses particulares". O "estar del lado de la gente y la humanidad o someterse a los intereses de las grandes corporaciones o los fondos". Como si el mundo sólo admitiera dos casillas: la buena y la de los malvados que odian a los jóvenes y a las familias. El mensaje es claro: o estás conmigo o eres un carroñero. El truco funciona porque apela a la pereza mental. Elegir entre dos polos es fácil. Pensar es cansado. Y encima, quien se niega a elegir es acusado de "equidistante", "tibio" o, directamente, de simpatizante del bando contrario.

Plantemos cara. Incluso con humor. Porque por lo menos cuando la doble elección se plantea sobre si la tortilla es sólo con patatas o también con cebolla —que puede ser muy acalorada a veces—, la tortilla existe. Aquí es todo lanzar encantamientos y maleficios. Pero no nos desanimemos. La próxima vez que alguien le ponga a usted un pistoletazo lógico de dos cañones, recuerde: el mundo no es un test de verdadero o falso. Estaría bien responderle que la alternativa es o "aceptar que la realidad es compleja o pasar el resto de la tarde discutiendo con un loro que solo dice '¡o esto o aquello!'". Cuando el Torquemada se ve obligado a defender por qué solo existen las dos opciones que lanza, la falacia se queda desnuda. Pero es demasiado sofisticado para una campaña venenosa como la que se nos viene encima. Nos van a hartar muy pronto de falsos dilemas tipo: "O coalición progresista o el avance de la ultraderecha". ¿Qué tal "o coalición constitucionalista o corrupción sanchista"? Porque habrá que devolverla, ¿no?