Ada Colau será la candidata del Frente Amplio

Nueva metamorfosis en el espacio a la izquierda del PSOE. Las organizaciones que componen la coalición Frente Amplio –Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar y Catalunya en Comú– han acordado situar a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como su aspirante a la Presidencia del Gobierno. Pese a la designación de la dirigente catalana para encabezar la lista en las próximas elecciones generales, la amalgama de partidos ha reiterado su invitación a Podemos para sumarse a la iniciativa electoral.

A través de un comunicado conjunto difundido tras una intensa ronda de contactos vespertinos, los cuatro partidos justificaron la elección al asegurar que Colau es "la figura que mejor puede asumir el liderazgo en la situación política actual". De este modo, las formaciones promotoras oficializaron su respaldo unitario para que la exregidora dispute la Presidencia del Gobierno el 29 de noviembre, en una maniobra orientada a recomponer un espacio parlamentario fuertemente fragmentado tras los continuos retrocesos electorales.

El llamamiento a la confluencia se produce en un escenario de evidente distanciamiento con la cúpula morada. El partido fundado por Pablo Iglesias ha sellado un principio de entendimiento estratégico con ERC de cara a concurrir coordinadamente en Cataluña. Dicha alianza contempla que Irene Montero y el portavoz republicano en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, protagonicen actos de campaña compartidos, desmarcándose de la estructura heredera de Sumar.

A pesar de este desplante, los integrantes de Frente Amplio insistieron en mantener expeditas las vías de diálogo. En la nota emitida, los socios recalcaron su intención de "contar y trabajar" para reeditar el bloque que facilitó la investidura de Pedro Sánchez tras las generales de 2023. "Podemos también está invitado a formar parte de este proyecto y es la hora de que todas las organizaciones expresen con claridad su voluntad de contribuir a la unidad. Aquí no sobra nadie", sostiene el texto pactado por los cuatro partidos.

Con esta propuesta, los afines a Yolanda Díaz intentan recolocar a Colau en el primer plano nacional tras su salida del Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, la pretensión de aglutinar bajo una nueva marca a las mismas siglas que llevan meses enfrentadas por el reparto de poder anticipa un nuevo episodio de tensión interna en la extrema izquierda, condicionada por el rechazo de los morados a supeditarse a los comunes.