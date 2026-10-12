Colau candidata: peor ¿imposible?

La montaña del Frente Amplio ha parido por fin a su líder y ha sido un ratón: Ada Colau, una candidata que lleva dos años fuera de la política y que tiene un tirón electoral tan tremendo como que en las últimas elecciones a las que se presentó fue la tercera más votada en las municipales de Barcelona. Repito: la tercera. Y amplío: siendo la alcaldesa en el cargo.

Sí, ya sé que igual ustedes piensan que no, que la Colau era en realidad una máquina de ganar elecciones, pero la verdad es que sólo ganó unas: las de 2015, cuando era prácticamente desconocida. En cuanto los barceloneses la conocieron perdió cinco puntos en 2019 y ya no ganó, sino que fue segunda, a pesar de lo cual logró seguir siendo alcaldesa. En las siguientes también perdió el segundo puesto y el cargo. Resumiendo: la flamante candidata del Frente Amplio lleva once años sin tener un buen resultado electoral. Atendiendo a su historial, por tanto, podemos decir que es toda una garantía de fracaso.

Colau es, además, una mujer no especialmente simpática –esto es, por supuesto, una opinión personal–, que tampoco es que tenga una imagen muy potente –de nuevo, esto es de mi cosecha– y fuera de Cataluña y de los barrios pijoprogres de Madrid, Bilbao y otras grandes ciudades su catalanismo radical no es la mejor tarjeta de visita –y, finalmente, creo que esto es un hecho bastante objetivo–.

En resumen, Ada Colau es la peor candidata posible, con la excepción de todos los demás. Porque el drama del Frente (no tan) Amplio es ese: que no hay nadie que valga para casi nada y, desde luego, ni uno de sus muchísimos líderes tiene el fuste suficiente como para ser candidato a prácticamente nada.

Repasemos la lista: para empezar una Yolanda Díaz que está a estas alturas más quemada que la pipa de Toro Sentado. Sólo unos pocos habíamos advertido que era una auténtica nulidad, pero tres años después ya lo sabe todo el mundo, especialmente los suyos. Ella misma renunció a seguir liderando lo que fuese Sumar hace meses, cuando el chiringuito ya se estaba deshaciendo ante la vista de todos.

Para seguir una Mónica García que ha logrado en tres años lo que no había hecho nadie: coger un ministerio casi sin competencias y lograr que todo el sector te odie y se te ponga en huelga. Una inutilidad oceánica, estelar, aderezada con la arrogancia y la antipatía que ha lucido contra los médicos de Ceuta y un historial de derrotas por auténtica goleada ante Ayuso.

Y qué decirles de Bustinduy, privilegiado hijo de una ministra que sube a la tribuna del Congreso a gritar con voz aflautada que estamos en la lucha de clases; o de Ernest Urtasun, el típico fruto de la izquierda pijísima y privilegiadísima, carne de colegio de élite, aunque en su caso hay que reconocer que más inteligente que los demás: por eso en cuanto su nombre empezó a sonar se ha escondido entre la hojarasca como Homer Simpson en el famosísimo meme. Y que se la pegue otro.

Creo que estamos a punto de ver una catástrofe como la de UCD, un cataclismo como el de Ciudadanos, un grand finale digno de Sodoma y Gomorra… y que como en las ciudades bíblicas tampoco vamos a encontrar diez justos para salvar esta izquierda sectaria, liberticida y analfabeta. Pero no lloren por la pérdida o las lágrimas no les dejarán ver que es una excelente noticia.