En la izquierda, se preparan para la derrota

Pedro Sánchez se ha declarado gratamente sorprendido con la movilización progresista que detecta en la calle, la que no pisa. No la habrá detectado en la Castellana, donde se le abucheó. Pero es verdad que hay mucha calle y que en algunas, como en la Puerta del Sol, debe haber visto el presidente, siempre a prudente distancia, al progresismo dispuesto a salir de la catatonía. En los corrillos de la Fiesta Nacional dijo también que no veía tanta movilización en la izquierda desde 2019, aunque no aclaró en cuál de las dos elecciones de aquel año.

El detalle tiene importancia. Entonces fue a la repetición electoral convencido de que la segunda vez iba a sacar más tajada, pero perdió más de setecientos mil votos entre una y otra. Sus gurúes demoscópicos patinaron salvajemente sin rodilleras. Ahora le dicen que el PP está perdiendo votos a chorros hacia Vox y Sánchez ve en ello otra razón para su optimismo. Yendo de lo que va, tendría que fingirse horrorizado con la pegada de los ultras, la amenaza del fascismo y todo eso, pero no se molesta en disimular. El coco de la ultraderecha será, otra vez, el cebo que pondrá para que pique el progresista con hambre de miedo.

Sánchez hace la campaña de "vamos a ganar por goleada", típica de los socialistas y más cuando notan que el barco hace aguas, pero los movimientos de otros personajes de la farsa muestran con relativa nitidez que en la izquierda creen poco en la victoria y, previsores, se están preparando para la derrota. El objetivo es que los pille en la mejor posición posible. Podemos apuesta por asociarse con Gabriel Rufián para disponer de un pequeño espacio propio a fin de dar la batalla a su aire cuando gobierne la derecha. Se ahorran lo de la otra vez, cuando tuvieron que humillarse mucho para conseguir un huequecito en Sumar y salir adelante.

Resucitar aquel Podemos de los viejos tiempos es un milagro que está por encima de las posibilidades de la estrella santako-madrileña de Esquerra. Pero es que darle vida al Frente de nombre uruguayo que está en la cadena de montaje, eso no sale bien ni yendo a Lourdes. Las tragaderas de Sumar han sido inconmensurables. Ni el Ábalos de las prostitutas por catálogo ni el Cerdán de las mordidas los movieron a dejar sus cargos. Vieron pasar los obscenos escándalos como si fueran de un Gobierno en el que no estaban ellos. En algún momento decidieron hundirse con el barco. La que pueda dará el salto a un puesto internacional y los que quedan lucharán como nunca por estar arriba en las listas.

En 2023, a nada de las elecciones, lograron fabricar la ilusión de que eran una alternativa de izquierdas y que harían grandes cosas, pero después de la prueba del algodón va a ser muy difícil recrearla. La filigrana ilusoria contó entonces con la ayuda entusiasta de los socialistas, que necesitaban un chiringo a su izquierda como coche escoba. Pero ahora lo que Sánchez persigue son los votos de ese chiringo para quedar, el día después, en la posición menos mala. Por Frankenstein, el pobre, ya nadie apuesta.