La invasión también fue por mar y el Gobierno también lo ocultó

Dos meses y medio y una revelación periodística han tenido que pasar para que Pedro Sánchez les cuente a los españoles uno de los episodios más graves de la invasión de Ceuta del pasado verano. Un hecho que confirma, si es que alguien lo dudaba a estas alturas, que lo ocurrido en la ciudad autónoma el 30 de julio no fue un problema de inmigración sino toda una invasión que se desarrolló principalmente por tierra, pero también por el mar: buques de Marruecos irrumpieron en las aguas españolas cercanas y, de hecho, lo hicieron durante varios días.

Lo ha adelantado este lunes El País y lo ha confirmado posteriormente Pedro Sánchez en los corrillos de la recepción por el Día de la Fiesta Nacional. Con su habitual falta de respeto por la verdad y por la inteligencia de los españoles, el presidente del Gobierno ha restado importancia al gravísimo incidente despachándolo como un hecho "puntual" que quedó resuelto rápidamente y mediante contactos entre ambas armadas.

Lo cierto es que varios barcos de guerra españoles fueron movilizados, incluyendo el Buque de Acción Marítima Rayo y dos fragatas. Además, siempre según la información del periódico de Prisa que el Ejecutivo no ha desmentido, dos patrulleros de ambos países estuvieron a punto de colisionar y fueron necesarias gestiones de alto nivel para frenar las intrusiones.

Por otro lado, y tal y como cada vez ocurre más con este Gobierno, la propia mentira se descubre a sí misma: si fue un incidente puntual sin mayor importancia, ¿por qué no hemos sabido nada de él hasta 74 días después?

Diga lo que diga el mentiroso Sánchez, que buques de guerra de otro país irrumpan sin permiso en unas aguas territoriales que no son las suyas es de por sí un incidente gravísimo, que lo hagan mientras por tierra decenas de miles de personas han penetrado también a través de la frontera se sitúa ya muy cerca de lo que sería un casus belli legítimo. Y que el Gobierno lo oculte durante más de dos meses es un escándalo total que, hay que decirlo una vez más –y ya resulta trágica la cantidad de veces que hemos dicho esto en los últimos años– en cualquier país civilizado habría hecho caer al Ejecutivo.

Pero es que, además, en el caso que nos ocupa un elemento lo hace todo todavía más relevante: si hasta ahora era evidente que lo de Ceuta era un movimiento programado, planificado y desarrollado por Marruecos, el hecho de que barcos de la Marina Real formasen parte también de la invasión debe quitar las pocas vendas que queden sobre los ojos más crédulos.

Es una realidad ya indiscutible que Marruecos ha atacado territorio español de una forma híbrida pero clara, evidente y muy agresiva. Y también lo es, y sin duda es todavía más grave, que el Gobierno de España no ha podido o no ha querido poner pie en pared frente a este ataque, ha mentido a los españoles y ha dejado a Ceuta y a Melilla a los pies de unos caballos que en este mismo instante deben estar evaluando cuándo y dónde dar el próximo golpe.