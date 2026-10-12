El Gobierno busca cómo tumbar en el Constitucional de Conde-Pumpido el fallo del Supremo sobre la Ley de Nietos

El Gobierno se ha topado con un revés del Tribunal Supremo que amenaza con frustrar su estrategia sobre el voto de los descendientes de españoles exiliados. Ahora, la Abogacía General del Estado estudiará si el Ejecutivo puede recurrir la suspensión cautelar ante el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido o si esa vía queda reservada exclusivamente a los afectados.

El golpe llega después de que Pedro Sánchez defendiera este lunes en una conversación informal con periodistas durante la recepción celebrada en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional la posición del Gobierno y confiara en que el Supremo avalara su tesis. Antes de conocer la resolución, el presidente advirtió de que estaba en juego el derecho al voto de unos 400.000 españoles y proclamó que "una democracia no puede tener ciudadanos de primera y de segunda".

"Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos", ha denunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante los tradicionales corrillos con periodistas. El Ejecutivo responsabiliza a la oposición del revés judicial y redobla sus ataques contra PP y Vox, a los que señala por la resolución.

"Su único proyecto es el recorte masivo de derechos", sostienen los socialistas, que pretenden convertir la confrontación entre "derechos frente a las derechas" en uno de los ejes de su estrategia electoral.

Sánchez se ha aferrado a este asunto para defender la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, y ha recordado que desde entonces se han celebrado varias convocatorias electorales, incluidas las elecciones generales de 2023. "El derecho voto no se puede sustraer", ha insistido el presidente, que trata de convertir el fallo del Supremo en una nueva batalla política contra sus adversarios.