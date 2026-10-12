El PSOE y Sumar se hunden en mínimos mientras Vox roza su récord histórico y el centro-derecha roza los 200 escaños

El acelerador hacia la cita electoral del próximo 29 de noviembre está pisado y los sondeos demoscópicos vuelven a certificar el colapso del bloque Frankenstein. Ni el impacto mediático del adelanto electoral ni los intentos de Moncloa por rentabilizar la agitación social y las crisis de la vivienda han servido para insuflar aire a un Pedro Sánchez completamente sitiado por la sombra de la corrupción y el desgaste institucional.

Los últimos estudios demoscópicos publicados por El Mundo (Sigma Dos) y por ABC (GAD3) coinciden en una misma radiografía: la suma de Partido Popular y Vox roza o supera holgadamente la barrera de los 200 diputados, asentando una mayoría absoluta inalcanzable para la izquierda. Un rechazo social que refrenda el 62,8% de los electores, quienes consideran que la gestión del Gobierno de coalición durante esta legislatura ha sido negativa o muy negativa.

El PSOE, asfixiado

El intento del Ejecutivo socialcomunista de reconducir la agenda pública mediante decretos ley y efectismo propagandístico se ha estrellado de lleno contra la realidad. Según la encuesta de Sigma Dos para El Mundo, el PSOE permanece varado en un suelo electoral de 103 escaños (18 menos que en los comicios del 23-J), retrocediendo incluso tres décimas en intención de voto hasta un 25,3%.

La erosión del electorado socialista no responde únicamente a la mala percepción económica, sino a una acumulación de escándalos que hunden la credibilidad de Ferraz. Las turbulencias en la gestión de Ceuta y el goteo constante de ramificaciones judiciales —acentuadas por episodios tan graves como las amenazas de las cloacas socialistas a la juez Beatriz Biedma— continúan lastrando las opciones de Sánchez. La fuga de votos desde las filas socialistas hacia la formación de Alberto Núñez Feijóo alcanza ya el 7% (casi 458.000 sufragios), motivada principalmente por el descontento con la gestión del Ejecutivo (38,7%), el rechazo al liderazgo del propio Sánchez (18,8%) y la indignación ante la corrupción (17%).

Sumar no levanta cabeza

Tampoco la marca capitaneada por la ultraizquierda ofrece síntomas de recuperación. Aunque Sumar araña un punto en estimación de voto respecto al último sondeo situándose en el 7,6%, el reparto de escaños lo condena a una representación testimonial de 9 diputados. Una debacle estruendosa si se compara con los 31 escaños obtenidos en julio de 2023.

Con estas cifras, el tándem PSOE-Sumar suma únicamente 112 actas en el Congreso. Ni siquiera apelando al abanico completo de socios separatistas y de extrema izquierda (ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Podemos) lograrían pasar de los 136 diputados, quedándose a 40 escaños de la mayoría absoluta. La desafección en las filas progresistas es tal que el 14,7% de sus electores tradicionales se declara indeciso, frente al escaso 5,8% registrado en el bloque de la derecha.

Vox intratable

En el espacio del centro-derecha, la movilización de cara a las urnas dibuja un panorama de hegemonía incontestable. La suma de PP y Vox alcanzaría los 203 escaños según el sondeo de Sigma Dos.

El Partido Popular, pese a resentirse levemente esta semana al ceder siete décimas y situarse en un 31,9% (135 escaños), se mantiene como primera fuerza parlamentaria. Su electorado saliente señala de forma prioritaria las dudas sobre la firmeza de la oposición (17,9%) o la preferencia por propuestas con un mensaje más contundente (27,1%).

Ese espacio lo capitaliza con fuerza Vox, que firma su tope histórico al escalar hasta el 19,1% de los votos y 68 escaños (más del doble de sus resultados de 2023). La formación liderada por Santiago Abascal capitaliza el malestar en torno a la gestión migratoria, la crisis institucional y el acceso a la vivienda, liderando la intención de voto en la franja de edad entre los 18 y los 44 años. Las trasferencias de voto reflejan que Vox recibe más de 1,3 millones de papeletas procedentes del votante popular del 23-J, afianzándose como la fuerza decisiva del cambio de ciclo.

La tendencia que confirman las últimas encuestas muestra que el volantazo electoral intentado por La Moncloa no ha frenado el desgaste del Gobierno, dejando la gobernabilidad a las puertas de un cambio rotundo tras el 29-N.