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Política

Gritos e insultos a Pedro Sánchez a su llegada al desfile de la Fiesta Nacional

Antes de la llegada de Felipe VI, Sánchez opta por quedarse en su vehículo para obviar los abucheos.

Libertad Digital

Otro año más el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado reducir el impacto de los insultos contra él. Y es que antes de la llegada, Sánchez ha evitado salir del coche oficial para esperar a los Reyes. No obstante, desde distintas zonas, el público ha cargado en su contra con gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta".

Además de insultos y pitos, la llegada de Pedro Sánchez a la plaza de Cánovas del Castillo la han marcado los gritos contra el presidente. Por su parte, la llegada del Rey ha levantado gritos de "Viva el Rey y viva España".

Unos cinco minutos ha esperado Sánchez en su vehículo antes de salir. Mientras tanto, otras autoridades, como la ministra de Defensa, Margarita Robles; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el alcalde José Luis Martínez-Almeida se hallaban cerca de la tribuna.

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La imagen, pues, se repite un año más: abucheos y gritos contra Sánchez. Asimismo, cada año la organización opta por alejar cada vez más al público de la tribuna de los políticos para evitar abucheos. Los gritos y las proclamas contra Sánchez han comenzado en cuanto ha llegado su vehículo oficial.

El desfile comenzó a las 11:00 horas con la incorporación del Batallón de Honores de la Guardia Real frente a la Tribuna Real, en la plaza de Cánovas del Castillo. Luego, se ha incorporado la bandera de España al Batallón de Honores.

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