Gritos e insultos a Pedro Sánchez a su llegada al desfile de la Fiesta Nacional

Otro año más el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado reducir el impacto de los insultos contra él. Y es que antes de la llegada, Sánchez ha evitado salir del coche oficial para esperar a los Reyes. No obstante, desde distintas zonas, el público ha cargado en su contra con gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta".

Además de insultos y pitos, la llegada de Pedro Sánchez a la plaza de Cánovas del Castillo la han marcado los gritos contra el presidente. Por su parte, la llegada del Rey ha levantado gritos de "Viva el Rey y viva España".

Unos cinco minutos ha esperado Sánchez en su vehículo antes de salir. Mientras tanto, otras autoridades, como la ministra de Defensa, Margarita Robles; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el alcalde José Luis Martínez-Almeida se hallaban cerca de la tribuna.

La imagen, pues, se repite un año más: abucheos y gritos contra Sánchez. Asimismo, cada año la organización opta por alejar cada vez más al público de la tribuna de los políticos para evitar abucheos. Los gritos y las proclamas contra Sánchez han comenzado en cuanto ha llegado su vehículo oficial.

El desfile comenzó a las 11:00 horas con la incorporación del Batallón de Honores de la Guardia Real frente a la Tribuna Real, en la plaza de Cánovas del Castillo. Luego, se ha incorporado la bandera de España al Batallón de Honores.