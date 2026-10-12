Iglesias se abraza Rufián como "oportunidad de oro" para reflotar a Irene Montero y a Podemos

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias considera que una campaña conjunta de Gabriel Rufián e Irene Montero puede facilitar nuevos acuerdos entre las formaciones de izquierda de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Antes de que se confirmara el acuerdo electoral entre ERC y Podemos, Iglesias ha defendido que ambos dirigentes representan los liderazgos más fuertes de la extrema izquierda y que su alianza constituye una "oportunidad de oro" para atraer a otros partidos.

En declaraciones a Radio Nacional de España (RNE), Pablo Iglesias ha defendido que una campaña encabezada por Rufián y Montero abre una "posibilidad muy interesante" que podría redefinir el mapa electoral. Según Iglesias, la presencia conjunta de ambos puede revitalizar al electorado izquierdista y animar a otras formaciones a explorar acuerdos con Podemos.

Iglesias también ha defendido que el proyecto debe construirse mediante el diálogo entre las organizaciones políticas, por encima de las diferencias personales. En ese sentido, ha pedido dejar a un lado las "personalidades y egos" para aprovechar las posibilidades de entendimiento. La alianza entre ERC y Podemos no ha recibido, sin embargo, el respaldo de todas las formaciones del espacio a la izquierda del PSOE.

Los Comuns, por su parte, han acusado a Gabriel Rufián de contribuir a dividir a la izquierda y han reafirmado su intención de concurrir a las elecciones bajo el proyecto Frente Amplio. La discrepancia refleja las diferencias sobre cómo articular una candidatura conjunta y qué papel deben desempeñar los partidos y sus dirigentes en el proceso. Iglesias ha defendido que la alianza entre Rufián y Montero puede servir para que algunas formaciones vinculadas al antiguo espacio de Unidas Podemos encuentren puntos de acuerdo con Podemos y se incorporen a una candidatura común. El exlíder de Podemos considera que la presencia de ambos dirigentes puede ofrecer un referente político reconocible para otras organizaciones.

En relación con Frente Amplio, la coalición de izquierdas que surge desde Sumar, Iglesias ha argumentado que algunas formaciones vinculadas al Frente Amplio se han mostrado reacias a participar en ese procedimiento porque consideran que perderían la votación. "Entienden que las pierden", ha afirmado.

Así, Iglesias ha defendido que una candidatura surgida de esas votaciones, con Rufián como "referente simbólico" y Montero integrada en el proyecto, podría resultar "ilusionante" para otros partidos de izquierda.

El exlíder de Podemos también ha criticado las propuestas que invitaban a Rufián a abandonar ERC para integrarse en otra formación. Sin citar directamente a todos sus interlocutores, ha aludido a los llamamientos para que el dirigente republicano dejara su partido y aportara sus votos a otro proyecto, en referencia a la invitación que le hizo la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau para sumarse al Frente Amplio. "Era muy insensato pensar que Rufián podía abandonar" su formación, ha manifestado.