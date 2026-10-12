Irene Montero y Gabriel Rufián compartirán campaña para las generales

La unidad de la izquierda ha sido históricamente su gran asignatura pendiente, pero, de cara a las próximas elecciones generales, se ha convertido en una urgencia para unas formaciones incapaces de aparcar sus diferencias y articular un proyecto común. A la debilidad demoscópica se suma una crisis interna marcada por las disputas entre partidos, las pugnas por el liderazgo y la ausencia de un candidato capaz de aglutinar al espacio a la izquierda del PSOE. En este contexto, Podemos y ERC han anunciado una colaboración electoral con dos ejes: la contribución de la formación morada a la candidatura republicana en Cataluña y la participación conjunta de Irene Montero y Gabriel Rufián en la campaña.

De esta forma, la exministra de Igualdad y el portavoz de ERC en el Congreso compartirán protagonismo en un movimiento que busca escenificar la coordinación entre ambas organizaciones. Además, Podemos contribuirá directamente a la candidatura republicana en Cataluña, aunque ambas formaciones no han detallado el alcance concreto de esa participación ni las condiciones del acuerdo.

La alianza se presenta bajo el argumento de que "frenar a la extrema derecha, defender al país y proteger los derechos de la ciudadanía es indispensable". Sin embargo, el entendimiento entre Podemos y ERC llega en plena batalla por la reorganización de la izquierda. Mientras unas formaciones estrechan sus vínculos por separado, el anunciado Frente Amplio sigue sin despejar las incógnitas sobre su configuración y su liderazgo.

La fórmula elegida complica aún más la posible integración de los morados en el Frente Amplio, la candidatura renombrada que corresponde al actual Sumar y concebida para aglutinar al conjunto de las izquierdas. "Rufián estuvo más de un año hablando de la unidad de la izquierda y, entre eso y ERC, al final ha decidido ERC. Respetamos su decisión, me hubiera gustado que se hubiera tomado antes porque no está favoreciendo al acuerdo entre las izquierdas", ha afirmado esta mañana Verónica Martínez Barbero, cocoordinadora de Movimiento Sumar, en una entrevista en TVE. Pese a sus críticas, Martínez Barbero ha insistido en que todavía es posible alcanzar un acuerdo. En la misma línea se pronunciaba este lunes Antonio Maíllo, líder de IU, en una entrevista en RNE: "Me siento realmente esperanzador y optimista. Eso no significa que no sea un camino complejo".

Con apenas cuatro días por delante para registrar las coaliciones electorales, el margen para reconducir las negociaciones se estrecha. Mientras Podemos mueve ficha con ERC, el Frente Amplio continúa sin concretar su fórmula definitiva ni quién será su candidato.

Implosiona la izquierda

La alianza entre Podemos y ERC ha desatado el malestar de los Comunes, que cargan contra Gabriel Rufián por dinamitar, a su juicio, la unidad de la izquierda. Fuentes de la formación sostienen que el portavoz republicano "venía a unir" a los partidos a la izquierda del PSOE y "está haciendo todo lo posible por dividirla". Además, recuerdan que fueron la segunda fuerza más votada en Cataluña en las generales de 2023, por delante de ERC. Los Comuns hablan de que la decisión de Rufian ha generado una "profunda decepción" entre el electorado progresista y mantienen su apuesta por Ada Colau como "el liderazgo que puede ayudar a hacer posible un Frente Amplio unitario".