Sacrificarse o sacrificar: la elección de noviembre

La palabra sacrificio tiene aristas, tantas como significados. Puede referirse a los antiguos rituales en los que se mataba un animal para escudriñar sus entrañas y buscar señales del futuro. O a los sacrificios humanos de algunas culturas precolombinas, que ofrecían a sus dioses la vida del prójimo para aplacar una sequía o cualquier calamidad. La víctima entregaba su vida; los demás esperaban recibir el beneficio.

El mundo antiguo conoció también la entrega de uno mismo. Tito Livio cuenta cómo el cónsul Publio Decio Mus se ofreció a los dioses y se lanzó contra el enemigo para salvar a su ejército. Seguía siendo un rito, pero quien invocaba la salvación asumía el sacrificio. No es una diferencia menor.

Pero sacrificio también puede significar algo muy distinto. El 13 de mayo de 1940, recién nombrado primer ministro, Winston Churchill ofreció ante la Cámara de los Comunes "sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor". Europa estaba siendo arrollada por la Alemania nazi. Aquella sangre no era una metáfora: habría que derramarla. Pero Churchill apelaba al coraje de una nación que debía luchar para seguir siendo libre. El sacrificio exigía asumir un coste propio para preservar un bien mayor.

En la vida corriente, el intercambio suele ser incruento: renunciar a algo que apreciamos para alcanzar algo que consideramos superior. Decir que una profesión es sacrificada significa que exige mucho de quien la ejerce, a veces hasta obligarlo a posponer su propia vida. Sacrificarse puede equivaler a esforzarse, pero su carga emocional es mayor. El esfuerzo demanda sudor; el sacrificio demanda también renuncia.

Hace no tanto, llevar una vida sacrificada, de privaciones y renuncias, no se entendía como una condena de la que avergonzarse, sino como una virtud. La persona sacrificada no era la víctima indefensa tendida sobre el altar del sumo sacerdote. Era quien aceptaba privarse de algo para conseguir un bien mayor, a menudo intangible, a veces destinado a otros: los hijos, la familia, quienes vendrían después. El sacrificio adquiría así un sentido esperanzador. Lo animaba la aspiración.

A esa acepción apeló Alberto Núñez Feijóo en el primer gran acto de precampaña para las elecciones del 29 de noviembre: "Un Gobierno que os pida sacrificio, pero no os va a pedir que le aplaudáis". Pedir sacrificio significa aquí proponer un intercambio: aceptar renuncias para recuperar algo mayor. El término apunta a la gravedad de una situación que no se resolverá con medidas indoloras. Escogerlo es un ejercicio de realismo, pero también una promesa de esperanza: ese sacrificio tendrá que servir para que la sociedad española deje de contemplar el futuro como una sucesión de peligros y calamidades. Para que podamos mirarlo como lo hacían nuestros padres: como un horizonte de oportunidades, de mejora, de prosperidad.

En cierta forma, antes de que Feijóo apelara al sacrificio, la izquierda llevaba tiempo haciéndolo, aunque de manera muy distinta. Su retórica se aproxima, salvando las distancias, al ritual en el que se señala a una víctima y se promete que las calamidades acabarán cuando haya sido sacrificada. René Girard estudió en La violencia y lo sagrado el mecanismo por el que una comunidad descarga sus conflictos sobre un chivo expiatorio, cuya eliminación restablece el equilibrio. Trasladado a la política, el mecanismo ofrece un culpable común que paga por todos y ahorra el dolor a la sociedad.

Especuladores, capitalistas, rentistas, grandes empresarios, ricos… La izquierda dispone de un repertorio de víctimas propiciatorias. Irene Montero lo expresó al pedir que "miréis hacia arriba todo el rato": los problemas están arriba, no abajo ni al lado. Nada hay que debas mirar en ti, nada que sacrificar de ti mismo. Son los otros. Será el sacrificio forzoso de esos otros, "los de arriba", lo que nos salvará. El sumo sacerdote señala; la multitud se siente reconfortada y libre de toda responsabilidad.

La diferencia entre ambas acepciones va más allá del simbolismo. Una exige reconocer límites y hacerse cargo de ellos. La otra promete que bastará con hacer pagar al señalado. España envejece y deberá sostener más necesidades con una población en edad de trabajar proporcionalmente menor. La carga sobre el trabajo es ya considerable: según la OCDE, impuestos y cotizaciones absorbieron en 2025 el 41,4 % del coste laboral de un trabajador soltero, sin hijos y con salario medio. Un Estado que encarece producir y trabajar, mientras multiplica las promesas de protección, acaba debilitando precisamente aquello que debe sostenerlas. El bienestar se convierte en dependencia; la aspiración, en espera sin fin. Creer que castigando a ricos, empresarios y especuladores se corregirá ese desequilibrio es una superstición travestida de programa político.

España necesita ponerse frente al espejo y comprender su situación. Preguntarse qué debe cambiar, a qué habrá que renunciar y qué merece la pena recuperar. También si quiere sentir miedo al futuro indefinidamente o si prefiere contemplarlo, por fin, como una oportunidad. Esa es, para mí, la clave de las elecciones de noviembre: escoger entre dos acepciones del sacrificio. Una positiva y otra negativa. Una corajuda y esperanzadora. La otra, miedosa y ruin. Entre asumir nuestra parte o reclamar una víctima.