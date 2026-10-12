Irene, Colau, Rufián y el triángulo de las Bermudas

No hay mejor prueba de la estremecedora degradación de la instrucción pública en España que el éxito en política de personajes como Gabriel Rufián, Irene Montero o Ada Colau, protagonistas del estupendo sainete La unidad de la izquierda, tres listas y un piolet. Hay que agradecerles sin duda que se parezcan tanto a un chiste. También hay que agradecer a la mayoría de los medios que se tomen en serio a esta gente, porque eso lo hace aún más loco y divertido.

Tiene un cierto mérito prestar atención a las deambulaciones de Rufián, las cogitaciones de Colau y las ensoñaciones de Irene y su mundo sobre los contactos y negociaciones para formar una lista conjunta, empeño que no tenía ningún futuro porque Sumar y Podemos son como la mara Salvatrucha y el Barrio 18, pero en versión acomodada y de extrema izquierda.

En cuanto a ERC, que Rufián vaya a repetir de candidato después de haber despreciado, menospreciado y humillado a sus militantes y sus siglas evidencia la debilidad de Oriol Junqueras, incapaz siquiera de hacerse respetar por su criatura, el Pijoaparte que ha convertido el siniestro partido del asesino Companys en una marca electoral a su servicio y al servicio de Podemos. No sabe Junqueras dónde se ha metido al acordar con los de Pablo Iglesias su confluencia en las listas de ERC a cambio de que Rufián haga campaña en Móstoles y Barbate de la mano de Irene. Gran pareja de baile con el empresario Roures en el papel de mamporrero.

Después de haber alimentado falsas expectativas sobre el encaje de Sumar y Podemos en un Frente Amplio de los que caben en un taxi, Colau se queja ahora de que Rufián, que iba a unir la izquierda, la ha fracturado al optar por ERC en vez de desertar y pasarse a los Comunes. Una decepción.

El nivel es de patio de instituto descartado para las pruebas PISA. Esa misma Colau, que se cree el perejil de todas las salsas y que ante el estallido del caso Maricarmen tuvo el cuajo de anunciar que había tenido que dejar el piso en el que vivía en alquiler desde hacía quince años porque con un solo sueldo no llegaba a fin de mes.

Son muy pavos, se creen muy importantes, hablan de sus cosas con una seriedad extraordinaria, están totalmente desconectados de la realidad y carecen por completo del más mínimo sentido del ridículo. Y a la vez son peligrosísimos. Irene Montero, por ejemplo, es la madrina de la ley sueltavioladores. Colau, por su parte, impuso la norma de que el 30% de todas las promociones privadas de vivienda se debía dedicar a pisos de protección y acabó de un plumazo con la actividad constructora en Barcelona. Quizá Rufián sea el menos dañino. No se le conoce ninguna iniciativa parlamentaria merecedora de tal nombre desde que debutó en el Congreso allá por 2016. Dicen de él que es un estajanovista, pero de trasegar torreznos.

Que estos tres representen a la izquierda a la izquierda del PSOE es una cosa tan inexplicable como las desapariciones de barcos y aviones en el triángulo de las Bermudas, pero con la diferencia de que Irene Montero, Ada Colau y Gabriel Rufián son reales y están ahí dispuestos a seguir trincando.