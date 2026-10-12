Vuelve la otra política: la candidata Miriam te lo arregla

A finales del año pasado me hablaron de la señora Miriam González, la presidenta de Democracia 21 y flamante candidata para las elecciones del 29 de noviembre. Mi interlocutor, que parecía estar al cabo de la calle, comentó que con Miriam se buscaba lanzar a una mujer de un perfil político moderado que permitiese a Feijóo desplazar a la díscola Isabel Díaz Ayuso. Cuando alguien te hace una confidencia como esta, nunca debes porfiar. Tampoco debe sentir que no le tomas en serio. Todo lo contrario. Hay que reaccionar con asombro y reconocimiento. Con naturalidad. Máxime si es alguien de provincias que lleva en el Foro poco tiempo. Los madrileños sabemos que a estas personas les encanta formar parte de los cenáculos de la capital y estar en la pomada. Tenemos que hacer que se sientan como en casa.

He recordado ese comentario al intentar explicarme el disparate de presentarse a las elecciones con las prisas del que tiene que organizar una boda porque se casa de penalti. ¿Quiere la candidata Miriam testar la reacción del electorado de centro liberal en las generales para competir en las autonómicas de nuestra Comunidad? Por lo pronto, al que fuera vicepresidente madrileño hasta 2023 con Ciudadanos —Ignacio Aguado— la decisión le parece supernecesaria: "Todos los huérfanos de partido estamos muy expectantes ante el surgimiento de esta nueva formación". Hay que recordar que fue Isabel Díaz Ayuso —Lady Aticazo para la izquierda—, quien, en una de sus habituales maldades, dejó huérfano al bueno de Aguado.

Quizá la aportación más destacada del novedoso proyecto político de Democracia 21 sea la de haber sustituido el color naranja de Ciudadanos por el amarillo limón. Aunque en el acto de presentación dominaba el verde pistacho. Quizá este juego de colores sea una muestra de la indefinición ideológica de la joven formación. Pero lo que dejan claro es que ellos han venido a limpiar, porque nuestro país, desde los tiempos de Felipe II, es una gigantesca maraña burocrática que ahoga a la España que trabaja. Así, una de sus medidas estrella será la de fumigar la burocracia. Pero no se limitarán a La Moncloa y los ministerios, no, porque eso es lo fácil. Miriam está dispuesta a llegar hasta el concejal del ayuntamiento más pequeño, porque esos "también viven de la política". Le deseo mucha suerte: tenemos más de 8.000 municipios.

Limpiar y arreglar. Nuestra intrépida candidata quiere recuperar una frase que se ha perdido en España, "una frase cortita, solamente dos palabras que deberían ser normales en la política: lo arreglo, lo arreglo". Por ejemplo: 80.000 cenutrios invaden Ceuta. Pues ella va y lo arregla. Que los valencianos quieren agua del Ebro y los aragoneses dicen que naranjas de la China. Pues ahí que se planta Miriam y arreglado. Que los catalanes quieren ser distintos y recaudar sus impuestos... pues sin problema. Escuchándola ves ese perfil de tecnócrata que habla con la superioridad y la ingenuidad del que confunde un país con una empresa.

Un discurso que ya has oído: "La nueva política que viene a regenerar". ¿Tan pronto hemos olvidado cómo fracasaron entre luchas internas, personalismos y ambiciones? De nuevo nos venden un proyecto político como esas casas prefabricadas que las levantan en un santiamén y las pintan de colores, pero que no tienen cimientos. Un proyecto sin raíces que comparte con los extremos políticos, a izquierda y derecha, un profundo desprecio por nuestra Nación.

La estabilidad política de España, ese bipartidismo aburrido que aseguraba nuestra convivencia con las tensiones y alharacas justas, se quebró con la crisis financiera de 2008. Aparecieron los "nuevos políticos". Uno de ellos, Podemos, sembró el odio que cosechó el PSOE. Lo estamos pagando. Pero hay que recordarle a la señora candidata que la prosperidad económica y el desarrollo de nuestro Estado de bienestar fueron posibles gracias a esa vieja política. Fueron dirigentes de izquierda y derecha los que firmaron la Constitución, modernizaron nuestro sistema productivo y lograron que entráramos en el euro. Fueron políticos del PP los que evitaron que España fuese intervenida en 2012. Políticos, no tecnócratas salvapatrias.

La candidata Miriam es una populista de ideología indeterminada que vende soluciones fáciles caducadas. Un discurso con muchos colorines y polillas en los bolsillos. La pregunta es: ¿a quién perjudican los votos inútiles que irán a la papelera el 29 de noviembre? Me barrunto que a Feijóo.