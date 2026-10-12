Pedro Sánchez usa su felicitación del 12 de octubre en clave electoral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este lunes el Día de la Hispanidad en clave electoral. A través de su cuenta oficial de X, Sánchez reduce el sentido histórico de la Fiesta Nacional a un conjunto de reivindicaciones de carácter ideológico. "Hay muchas formas de vivir esta España porque efectivamente somos muy distintos y eso está bien", sino "todo lo que hemos sido capaces de construir juntos". Una construcción que, para Sánchez, se limita a estudiar "tengas los recursos que tengas", a "vivir en tu casa", a "ser y amar a quien quieres", y a "envejecer con dignidad".

El mensaje concluye: "Este 12 de octubre llevemos nuestros derechos por bandera. Así que feliz fiesta nacional". Además, vuelve a felicitar la Fiesta Nacional tras hacerlo de forma irregular en los últimos años. En 2014, 2018 y 2020 Pedro Sánchez sí compartió un mensaje con motivo del 12 de octubre. Sin embargo, desde 2020 no ha compartido ningún mensaje de celebración en esta red social.

Con todo, Sánchez sigue la línea de convertir cada acto en una proclama electoralista para apuntalar la campaña de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Y es que la capacidad que demuestra para la propaganda solo es análoga a la falta de escrúpulos. En Libertad Digital ya hemos alertado de que para todo tienen una excusa, una justificación, una coartada.

Y es que el sanchismo ya ha activado —se podría decir que nunca la ha dejado al margen— toda la maquinaria electoral de la que dispone para canibalizar todas y cada una de las ocasiones que se le presentan. Así, los derechos conquistados y las banderas en las que se recubre no sirven más que para esconder incontables casos de corrupción, el abandono de Ceuta y una maniobra que, a través de la agitación y la propaganda, pretende calentar las calles contra la oposición.