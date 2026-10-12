Sánchez admite que buques de guerra marroquíes entraron en aguas de Ceuta durante la avalancha de julio

Pedro Sánchez presume de "absoluta transparencia", pero ha necesitado 74 días para admitir que buques de guerra marroquíes entraron sin autorización en aguas de Ceuta durante la crisis de la avalancha de inmigrantes. El presidente ha reconocido ahora una incursión militar en aguas bajo soberanía española después de que lo publicara El País, aunque ha optado por rebajar su gravedad y despacharla como un episodio "puntual" que, según sostiene, quedó resuelto mediante contactos entre ambas armadas.

La incursión fue lo suficientemente seria como para que la Armada española enviara una fragata para frenar las entradas de buques de la Marina marroquí. Sin embargo, Sánchez ha evitado aclarar por qué se produjeron esas incursiones, qué las motivó y qué explicaciones ofreció Rabat. En lugar de despejar las incógnitas sobre la incursión de los buques marroquíes, Sánchez ha optado por quitar hierro al episodio y ensalzar la buena sintonía con Rabat durante su conversación informal con periodistas en la recepción del Palacio Real.

"Fueron días intensos, se dio ese hecho, hubo interlocución de alto nivel entre ambas armadas", ha explicado Sánchez, que ha insistido en que la comunicación con Marruecos fue "muy fluida". Una respuesta con la que trata de pasar página de un episodio que implicó la entrada de buques militares extranjeros en aguas españolas sin autorización en uno de los momentos más delicados de la crisis de Ceuta.

El presidente ha dado prácticamente el asunto por cerrado al asegurar que "no ha vuelto a suceder nada" y que Ceuta está recuperando la normalidad. Sánchez ha vuelto a refugiarse en la importancia de las relaciones bilaterales con Marruecos. "Desde ese punto de vista tratamos siempre de construir, no de destruir", ha afirmado. Una defensa de la cooperación con Rabat que no despeja las dudas sobre un episodio militar que el presidente ha tardado más de dos meses en reconocer públicamente.