Sánchez se viene arriba: presume de movilización progresista y da por hecho que seguirá gobernando

Pedro Sánchez se muestra convencido de que puede seguir en Moncloa. El presidente del Gobierno presume de haber detectado una movilización del votante progresista que, según asegura, no veía desde 2019 y que considera incluso superior a la de 2023. Con el 29N en el horizonte, el líder socialista se muestra "optimista" e "ilusionado" como ha trasladado durante una conversación informal con periodistas en la recepción del Palacio Real por la Fiesta Nacional.

Sánchez ha dejado claro que no da la batalla por perdida y considera que el Partido Popular afronta las elecciones "con miedo y nervios" ya que a su juicio va a haber una gran fuga de los votos del PP a Vox por "copiarle" las ideas. Al contrario, considera que la izquierda está reaccionando y que los electores han entendido los motivos de la convocatoria electoral. Su diagnóstico es que "hay partido" y que la movilización progresista puede alterar las previsiones que dibujan las encuestas.

De hecho, el jefe del Ejecutivo tampoco parece conceder demasiada credibilidad a los sondeos que sitúan al líder del PP en una posición favorable. Sánchez considera que esas encuestas sirven para "animar un poco" a Feijóo, pero contrapone esos resultados con la movilización que dice percibir entre los votantes progresistas.

Sánchez carga contra Feijóo y Abascal por el Supremo

Sánchez ha arremetido contra Feijóo y Abascal por la batalla en el Tribunal Supremo sobre el derecho al voto de unos 400.000 descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura. El presidente ha acusado al PP y a Vox de querer dejar sin votar a miles de españoles y les ha reprochado que, después de exigir elecciones durante años, ahora pretendan limitar la participación electoral de estos ciudadanos.

"No puede haber españoles de primera y de segunda", ha defendido Sánchez, antes de acusar a sus rivales de promover un recorte de derechos fundamentales.

Buques de guerra marroquíes

En el plano internacional, Sánchez ha reconocido que buques de guerra marroquíes entraron en aguas de Ceuta los días de la llegada masiva de inmigrantes. En cualquier caso, el presidente del Gobierno ha restado importancia a ese incidente. Ha dicho que es un hecho "puntual" en un momento de tensión y que hubo interlocución entre las dos Armadas. El presidente ha vuelto a defender la importancia de las relaciones bilaterales con el país vecino y confía en que la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla contribuya a reforzar la normalidad.