Tensión en la extrema izquierda tras el portazo de Rufián al Frente Amplio

Lo que en Sumar soñaban con convertir en una rendición de Podemos bajo el paraguas del Frente Amplio se ha convertido en una pesadilla para sus planes. La alianza entre Irene Montero y Gabriel Rufián ha dinamitado las expectativas de unidad y vuelve a dejar al descubierto la guerra abierta por el control de la izquierda. Con las encuestas dibujando un panorama cada vez más sombrío, los partidos a la izquierda del PSOE se enzarzan en una batalla por las candidaturas mientras crece el temor a perder representación y quedarse sin los cargos que hoy ocupan. La unidad que todos proclaman salta por los aires antes incluso de que se cierren las coaliciones.

La guerra ya no se libra únicamente en los despachos. También ha estallado en las redes sociales, donde el periodista Javier Gallego ha cargado contra la maniobra de Podemos por considerar que contribuye a dividir aún más a la izquierda. Pablo Echenique no ha tardado en responder, alimentando un enfrentamiento público que deja en evidencia la fractura entre quienes dicen querer unir el espacio y quienes mueven sus propias fichas electorales.

El tipo ha ido siempre con Errejón y con todo lo que ha surgido de ese pozo negro inicial que reventó a la izquierda más exitosa desde la recuperación de la democracia y entregó Madrid a Almeida y a Ayuso y ahora dice que el problema es que "se pelean", en tercera persona. 🤷 https://t.co/WLK3r0LOUE — Pablo Echenique (@PabloEchenique) October 11, 2026

Los herederos de Sumar veían en Gabriel Rufián el rostro capaz de insuflar oxígeno a una izquierda en horas bajas y convertir el Frente Amplio en un proyecto electoral con tirón. Pero sus planes han saltado por los aires cuando el portavoz de ERC ha optado por encabezar la candidatura republicana en Cataluña y estrechar lazos con Podemos,rompiendo con la pretendida unidad de la izquierda estatal.

Con el plazo para registrar las coaliciones a punto de expirar, la izquierda vuelve a enredarse en su particular guerra de siglas. Y en medio de este fuego cruzado, Pedro Sánchez apela al voto útil para concentrar el apoyo de la izquierda en el PSOE y advertir del riesgo de dispersar los sufragios entre candidaturas enfrentadas.