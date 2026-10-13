Una semana después de la disolución de las Cortes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre el presidente del PP y candidato de los populares a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha sido entrevistado por Federico Jiménez Losantos en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio.

El líder de la oposición, que parte en la precampaña de las generales con todas las encuestas a favor, ha comentado algunos de los principales temas de la actualidad política española. Núñez Feijóo ha asegurado que si su partido llega a gobernar después de las generales de noviembre "lo hemos dicho y lo reitero, no voy a amnistiar al sanchismo, todo se ha de saber y todo se sabrá". En este sentido, Feijóo a añadido que "es obligatorio hacerlo así porque tenemos que restituir las instituciones, cumplir la ley e informar a la nación"

"Hay una falta de respeto constante del sanchismo a los ciudadanos, una falta de respeto a la ley, a la justicia, a la verdad, al sufrimiento de la gente a las fronteras de nuestro país y, por lo tanto, a la nación", ha dicho Alberto Núñez Feijóo. Sobre la invasión marroquí de Ceuta que permitió el Gobierno de Pedro Sánchez a finales de julio ha apuntado que lo de "Ceuta es la acreditación de la indolencia, la frivolidad y la falta de cumplimiento de un deber esencial de un Gobierno y un presidente que es garantizar la integridad territorial de un país".

El Ejército, en la frontera de Ceuta

El presidente del PP ha recordado que ha visitado cinco veces Ceuta desde la invasión marroquí y que Sánchez en "los corrillos" tras el desfile del 12 de Octubre dijo que los días de la invasión "habían sido muy difíciles". "Hombre, si cuando usted tiene días muy difíciles lo que haces es irte de vacaciones a La Mareta durante 25 días continuados es otra falta de respeto doble a los ciudadanos".

Alberto Núñez Feijóo ha recordado el contenido del Artículo 8 de la Constitución Española y que éste dice "que al Ejército le corresponde garantizar la integridad territorial" y en este sentido ha añadido que "si Marruecos después de que el Gobierno debería haber avisado los días antes, porque el CNI estaba informando y la Comisaría de Extranjería de la Policía Nacional también, no aborta esa operación lo lógico es decirle que vas a desplegar el Ejercito en la frontera".

"El Ejército debería haberse desplegado en la frontera para garantizar la integridad de nuestro país", ha dicho Feijóo que ha indicado que "todo este tipo de cosas" las va a hacer porque "es un deber constitucional de alguien que quiere ser presidente del Gobierno". Sobre la presencia de fragatas marroquíes durante la invasión de Ceuta ha apuntado que no sabe el motivo por el que el Gobierno "reventó esa información ayer".

Feijóo ha dicho que "la jueza Tardón está esperando el informe del CNI que aun no ha llegado, será responsabilidad del Ministerio de Defensa o del Consejo de Ministros. Lo que está claro es que los temas de soberanía de un país se tratan en la sede de la soberanía. Si esto ocurre el presidente del Gobierno tiene que comparecer en la Cámara y decirle lo que ha ocurrido".

"Lo que estamos observando todos estos años es una frivolidad en los asuntos de Estado, unas obligaciones y unos miedos que tendrá el señor Sánchez… todo parece indicar que hay intereses económicos de exdirigentes del PSOE con Marruecos ademas de Pegasus", ha comentado le presidente del PP. Alberto Núñez Feijóo ha comentado también cómo tienen que ser las relaciones con nuestro vecino del sur: "Con Marruecos, lealtad, buena vecindad y firmeza. No se negocia la integridad territorial de nuestro país y esto lo tiene que saber Marruecos y cualquier país".

En este sentido, ha comentado la reacción de la Unión Europea tras la invasión marroquí de Ceuta cómo se "sensibilizó a nuestros colegas europeos". Feijóo ha dicho que espera que "se remita el Consejo de Europa un procedimiento de emergencia ante supuestos como los de Ceuta que cambie la legislación europea permita la expulsión inmediata de todos los que invadan un país y la denegación de asilo completa y defender las fronteras de la UE. El hecho de que Europa se de cuenta de que la frontera sur no es el Mediterráneo sino Ceuta y Melilla es un antes y un después para garantizar la integridad territorial de España y de Europa".

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