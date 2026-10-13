Estar ingresado en un centro hospitalario durante un periodo electoral no impide ejercer el derecho al voto. El próximo 29 de noviembre se celebran las elecciones generales y la normativa española prevé mecanismos específicos para solicitar y tramitar el voto a distancia en situaciones de ingreso, enfermedad o incapacidad sobrevenida.

¿Cómo se solicita el voto por correo si se está ingresado?

Existen dos vías de actuación en función del estado de salud y la movilidad del paciente.

Si el estado de salud permite al paciente realizar desplazamientos breves o si cuenta con el alta hospitalaria provisional durante el periodo de solicitud, el trámite se realiza de forma presencial en cualquier oficina de Correos, previa acreditación de la identidad mediante DNI, pasaporte o permiso de conducir original.

En los casos en que el ingreso hospitalario o la gravedad de la enfermedad impidan el desplazamiento físico a una oficina postal, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece en su artículo 72.c un procedimiento de representación excepcional.

El ingresado debe obtener un certificado médico oficial que acredite la imposibilidad física del elector para desplazarse a las oficinas de Correos debido a su estado de salud.

Posteriormente, un notario se desplaza al centro sanitario o domicilio, verifica la identidad del enfermo y comprueba que la persona conserva la capacidad de votar para finalmente redactar y tramitar el poder notarial a favor de un tercero de confianza, ya sea un familiar o un allegado, de forma que la persona autorizada pueda acreditar su propia identidad y su representación.

Estos procesos, tanto la expedición del certificado médico oficial como la intervención notarial son gestiones totalmente gratuitas dentro del marco del proceso electoral. Asimismo, conviene tener en cuenta que la legislación limita la representación a un único elector por cada persona autorizada.

Emisión del voto

Una vez tramitada la solicitud a través del representante o de la Oficina del Censo Electoral, la documentación necesaria para emitir el voto (papeletas, sobre de votación y certificado de inscripción en el censo) se envía por correo certificado a la dirección indicada en la solicitud, en este caso, la dirección del centro hospitalario.

Para la recepción de la documentación y la entrega posterior del voto depositado el propio elector deberá firmar la recepción de la documentación en el centro sanitario presentando su documento de identidad ante el empleado de Correos.

Finalmente, el apoderado designado formalmente podrá hacerse cargo de gestionar los sobres ante la representación de Correos.