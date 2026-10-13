Las conexiones entre la cloaca y la cúpula del PSOE

Poco a poco, pero con firmeza, la investigación judicial del capítulo más grave protagonizado por la llamada "cloaca" del PSOE, como son sus contactos con un clan de narcotraficantes para que "eliminaran" a la juez Beatriz Biedma —instructora de la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez— va abriéndose camino. Así, este martes el juez Pedraz ha citado como investigado al exjuez y compañero de Leire Díez, Luis José Sáenz de Tejada, para que comparezca en la Audiencia Nacional el próximo 28 de octubre. Lo más relevante es que Pedraz ya no se limita a atribuirle un presunto delito de calumnias, sino que también le imputa los delitos de organización criminal, coacciones y contra la integridad moral, delitos mucho más acordes a la gravedad y naturaleza de los hechos denunciados.

Además, el juez Pedraz también cita para ese mismo día como testigo a Raúl Montaño, el abogado de la líder del clan de los Rocho, Cintia Rocho, quien ya ha expresado tanto ante la UCO como ante los medios de comunicación que fue contactada por Sáenz de Tejada —socio de Leire Díez en Badajoz— para "eliminar" a la juez.

Ahora bien, tan importante como dilucidar las responsabilidades penales en este asunto de los llamados "fontaneros" del PSOE es averiguar sus conexiones con la cúpula del PSOE, también en este capítulo. En los informes de la UCO y en las investigaciones judiciales de la Audiencia Nacional ya existen múltiples indicios que vinculan la actividad delictiva de la cloaca con la cúpula del partido. Recordemos que los informes señalan a Santos Cerdán, ex mano derecha de Pedro Sánchez y exsecretario de Organización, como el presunto responsable de dar el "impulso intelectual" y la "luz verde" para el despliegue de las operaciones de la red encabezada por la fontanera del partido Leire Díez. Eso, por no recordar las pesquisas en las que la UCO concluía que el PSOE "sufragó y dio soporte" a las actividades ilícitas de la trama hasta el punto de que la propia Fiscalía Anticorrupción ha abierto la puerta a pedir la imputación del PSOE tras la declaración de Cerdán.

Es evidente que habrá que dar tiempo al tiempo y a la Justicia para que hagan todas las pesquisas y que sería conveniente, en este sentido, la posibilidad de ofrecer rebajas de penas para aquellos imputados dispuestos a violar la ley del silencio. Lo que, desde luego, no parece verosímil es que Sáenz de Tejada fuera a sufragar el criminal encargo al clan de los Rocho —felizmente rechazado por los narcotraficantes— de su propio bolsillo y por iniciativa propia.

Confiemos en que la Justicia llegue hasta el final en este asunto y no le dé carpetazo como si se tratase de un grupo de incontrolados que actuaban por su cuenta y riesgo a la hora de remover —incluso de eliminar— a todo y todos aquellos que pudieran poner en aprietos legales al entorno familiar de Pedro Sánchez y a la cúpula de su partido.