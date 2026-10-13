El Gobierno se niega a explicar por qué ocultó la entrada de buques de guerra marroquíes en Ceuta

Han tenido que pasar 74 días para que la opinión pública conociera que buques de la Armada marroquí entraron en aguas de Ceuta. Una incursión que obligó a movilizar a dos fragatas españolas y que, sin embargo, el presidente del Gobierno no consideró un hecho lo suficientemente relevante como para informar de él cuando compareció en el Congreso de los Diputados tras la invasión de los días 30 y 31 de julio.

Desde entonces, el Gobierno no ha dejado de reivindicar su supuesta "transparencia" absoluta. Como prueba, esgrime la desclasificación de unos documentos que contradicen la versión del Ejecutivo y acreditan que los servicios de inteligencia sí alertaron de una posible entrada masiva de inmigrantes, pese a que el Gobierno continúa negando que recibiera avisos al respecto. Esos mismos documentos también apuntaban al papel de Marruecos en aquel asalto, una implicación que el Ejecutivo ha negado de forma reiterada.

Pese a la "transparencia" que reivindica el Gobierno sobre la invasión de Ceuta, siguen acumulándose las incógnitas. Una de las principales es la incursión de buques de guerra marroquíes en aguas españolas, un episodio sobre el que el Ejecutivo continúa sin ofrecer explicaciones. Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha esquivado hasta en tres ocasiones las preguntas de los periodistas sobre por qué el Gobierno tardó más de dos meses en informar de la presencia de estas embarcaciones militares. Lejos de aclarar los motivos de esta demora, Saiz se ha limitado a repetir los argumentos que Pedro Sánchez empleó este lunes durante los tradicionales corrillos en el Palacio Real: que "fueron días de máxima tensión" y que se trató de un "hecho puntual".

"Estamos hablando de un hecho puntual" que los dos países resolvieron "con total normalidad en el marco de sus relaciones de buena vecindad", ha reiterado la ministra portavoz, prácticamente calcando las palabras pronunciadas por el presidente la víspera, cuando fue preguntado por la incursión de los barcos marroquíes en aguas ceutíes.

La respuesta en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros no se ha salido del guion. El Gobierno justifica su silencio apelando al carácter supuestamente puntual del incidente, mientras insiste en reivindicar su gestión de la crisis de Ceuta. Sin embargo, sigue sin aclarar por qué la opinión pública ha tenido que esperar 74 días para conocer unos hechos que provocaron la movilización de dos fragatas españolas.

Fuentes del Gobierno tratan de restar gravedad a lo ocurrido alegando que este tipo de incidentes se producen con más frecuencia de la que trasciende públicamente. Un argumento con el que el Ejecutivo busca quitar hierro a una incursión de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta que ha permanecido fuera del foco público durante 74 días. El propio Pedro Sánchez este lunes evitó vincular la presencia de estas embarcaciones militares con la avalancha de inmigrantes que se estaba produciendo de forma paralela. Por ahora, el Gobierno se parapeta tras la versión del "hecho puntual" y sigue sin aclarar por qué mantuvo en silencio durante más de dos meses un episodio que implicó la movilización de dos fragatas españolas.