El PP lanza la web 'la trama PSOE' con un mapa de la corrupción coincidiendo con el imputado 130

El PP ha lanzado la web latramapsoe.es con un "mapa" de la corrupción del PSOE, aprovechando la imputación del juez contactado por el clan narcotraficante de los Rochos para acabar con la juez Biedma. Se trata del investigado número 130 de los casos que afectan a Pedro Sánchez. La página de internet enumera uno a uno a los procesados y condenados en estos años de Gobierno para que los españoles "no se pierdan ante tanto escándalo".

"Pedro Sánchez lleva una semana haciendo balances para tratar de tapar con cifras su nefasta gestión durante los 8 últimos años. El problema para Moncloa y para Ferraz es que ningún dato maquillado camufla toda la corrupción generada por el líder socialista, que no para de crecer y crecer", señalan desde el PP, recordando al imputado 130.

Se trata del exjuez contactado por las cloacas socialistas para acosar e impulsar una campaña de desprestigio contra la instructora del caso David Sánchez. El exmagistrado, apartado de la carrera judicial tras ser condenado por un delito de maltrato, también ha sido señalado por contactar con 'Los Rochos', el clan de la droga de Badajoz al que se encargó "eliminar" a la jueza que investigaba al hermano del presidente. Por todas estas conductas, el imputado 130 de Sánchez se enfrenta a los delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral.

"Y en este registro de delitos Sánchez logra otro hito: de los 129 imputados anteriores, ninguno ostentaba los tres últimos citados", traslada el partido de Feijóo, que recuerda que, hasta la fecha, la corrupción socialista estaba siendo investigada por 20 delitos. Ahora, por 23. Unos delitos que acarrean más de 2.400 años de cárcel. "Desde luego, son cifras astronómicas. Aquí, lo único que va como un cohete es la corrupción del PSOE", señala el partido. "El PP va a seguir trabajando en construir una alternativa al sanchismo para que el próximo 29 de noviembre, los españoles manden al UNO y a toda su banda fuera de órbita", añaden.