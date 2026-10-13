El Rey niega que la invasión de Ceuta sea un problema migratorio: "Es otra cosa y de otra dimensión"

Tras un día muy intenso en la ciudad, el último acto oficial de los Reyes en Ceuta se ha celebrado en el Parador de Turismo, donde Felipe VI ha pronunciado un discurso en el que ha empezado por explicar que tanto él como la Reina están viviendo la jornada, que está suponiendo "una emoción singular" porque "estar hoy en Ceuta —como mañana en Melilla— no es cualquier cosa".

En las primeras frases de su discurso el Rey ha dejado claro que la ciudad no es "ajena" a "la problemática de las entradas irregulares de inmigrantes", pero que lo ocurrido este verano es "otra cosa y de otra dimensión".

Además, ha añadido que tanto él como la Reina son "dos más de los muchos millones de españoles que todavía tienen grabadas en la retina las imágenes impactantes de lo que vivisteis los días 30 y 31 de julio" y que "aquella violación de nuestra frontera por una inmensa multitud de personas fue un shock para todos, especialmente para vosotros, y sigue teniendo un enorme impacto en vuestras vidas, en la ciudad y, en buena medida, en España entera".

El Rey ha querido señalar que "desde aquel día, os aseguro que no ha pasado uno solo sin teneros a los ceutíes en nuestro pensamiento. También a los melillenses".

A continuación, ha querido dejar claro su mensaje y el motivo de su viaje. "Hemos venido a veros y escucharos, pero, sobre todo, a daros un abrazo lleno de afecto y cariño de parte de toda la sociedad española. Emociona estos días ver por toda España banderas de Ceuta en ventanas y balcones, y escuchar expresiones apasionadas de apoyo y de comprensión solidaria; también de admiración por vuestro temple y vuestro coraje, que hablan por sí solos de cómo sois y de cómo podemos ser como país cuando estamos unidos".

Asimismo, el jefe del Estado ha querido dar las gracias por el recibimiento en el día de hoy. "Somos muy conscientes de la situación que estáis viviendo. La conocemos gracias a los medios de comunicación, a vuestros testimonios y a lo transmitido personalmente por diferentes autoridades. Sabemos de las dificultades para restablecer la plena normalidad en el día a día, de vuestra inquietud y preocupación por todo ello que, lógicamente, os genera incertidumbre. Y, sin embargo, nos seguís dando −a todos− un gran ejemplo de civismo y tenacidad".

Además de reconocer el esfuerzo de la población, ha agradecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a los responsables de protección civil y sanitarios y al conjunto de los servidores públicos que lidian cada día con esta situación tan compleja.

Felipe VI ha reclamado unidad para aplicar soluciones prácticas y tangibles. "Ese ejemplo de convivencia y esa determinación por superar las dificultades nos muestran que −ahora más que nunca− es tiempo para la unidad institucional, para la colaboración eficaz y sincera, para aplicar soluciones prácticas y tangibles. Es tiempo de que las autoridades públicas, las instituciones locales y las del Estado —incluida la Corona como símbolo de su unidad y permanencia—, y las fuerzas políticas estén —estemos—, sin fisuras, sin ambages ni medias tintas, a la altura de nuestra ciudadanía, a vuestra altura".

El Rey ha lanzado el mensaje que los ceutíes y toda España querían escuchar. "Creo importante reiterar aquí, alto y claro —aunque no haga falta—, algo que es obvio: que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España". En estos momentos, ha sido cuando las palabras del Rey han sido interrumpidas por una ovación cerrada por parte de todos los asistentes.

"La soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables: son indiscutibles. Y ante cualquier riesgo, nuestra obligación es su defensa y preservación. El Reino de España −y la Unión Europea misma− tiene la voluntad y la responsabilidad de mantener una buena relación de vecindad con el Reino de Marruecos; de provecho y progreso para ambos lados de la frontera. Esa relación ha de estar basada y sostenida siempre en la confianza y el respeto mutuos, y con el objetivo de promover la estabilidad, la paz y la seguridad regionales. Esto es deseable y lo creo necesario. Hacerlo posible exige buena fe por ambas partes. España, por su lado, tiene el firme propósito de seguir haciendo cuanto esté en su mano para que así sea, pero siempre a partir de los principios que acabo de mencionar. Ceuta es España…, y Ceuta es Europa. Por tanto, su frontera —como la de Melilla— lo es de la Unión. Cualquier amenaza que sufra, es una amenaza al conjunto de la Unión Europea. Ese principio fundamental —según el cual la frontera exterior de la Unión es una responsabilidad común— es compartido ampliamente por los países miembros".

El monarca ha querido recalcar, nuevamente, que Ceuta es España, señalando que "en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento —y para todos— los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho". Además, ha afirmado que "quienes entraron irregularmente en nuestro país deben —como regla de principio— regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos. Mientras estén entre nosotros deberán ser tratados siempre con dignidad y humanidad, y con todas las garantías previstas por nuestras leyes", ha apuntado el Rey, además de que "se les debe exigir un respeto escrupuloso de las normas de convivencia ciudadana y de los derechos y libertades de los ceutíes. Que cuando miremos atrás, hacia estos días tan difíciles, podamos hacerlo con la tranquilidad y la satisfacción de haber hecho las cosas bien".

El Rey ha querido terminar su esperada intervención con un mensaje de serenidad, compromiso y confianza a pesar de la incertidumbre. "Ceuta tiene ante sí un reto difícil, pero no os vamos a dejar solos ni indefensos. En todo caso, Ceuta tiene un futuro de esperanza y prosperidad: depende, primero, de vosotros, sí, pero depende sobre todo del conjunto del Estado y de toda la sociedad española, y con ambos podéis contar. No dejaremos que naufrague esta realidad antigua y ejemplar de convivencia que es Ceuta. Lo repito: no estáis solos y no estaréis solos. No dejéis de creer en el futuro de vuestra ciudad −de nuestra− ciudad. Tenéis el apoyo firme del resto de los españoles, de toda la ciudadanía, la garantía de los poderes y las instituciones del Estado y el compromiso pleno, permanente e inequívoco de la Corona".

Un discurso que ha finalizado con vivas a Ceuta y a España y con una gran ovación.