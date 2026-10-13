Los pecados capitales de Sánchez

¿Por qué se empeña Sánchez en pelear con el Supremo el asunto de los nietos? Podía tener sentido cuando el plan era inflar el censo en dos millones y medio de electores que, aun votando en pequeño porcentaje, podrían ser decisivos en unas elecciones reñidas. Pero los 170.000 de los que hablamos serán con toda seguridad irrelevantes. No hay que olvidar que votaría el 10% de esa cifra o, como mucho, el 20, si el PSOE los moviliza, y que no todos lo harán por Sánchez, aunque lo hagan mayoritariamente. Y encima los votos se repartirán entre varias circunscripciones. En Madrid, por ejemplo, cada escaño necesita más de 80.000 votos para ganarse. Aunque 15.000 de esos 170.000 votaran en Madrid, que es mucho decir, solo de carambola podrían ser concluyentes en la atribución del último escaño.

¿Entonces? ¿Es un caso más en el que presentarse como víctima de los jueces? Como tal no sirve, ya que el victimismo puede funcionar para mantener la movilización de los convencidos, pero no para atraer a los votantes desencantados. Estos saben lo que hay detrás de ese victimismo inaceptable de quien, con mucho, es el hombre más poderoso de España.

Por otra parte, en este asunto de los nietos, aunque lograra Sánchez que el Constitucional devolviera el voto a los extranjeros inscritos en el censo, la estrategia seguiría siendo perdedora. Con ello, lo único que conseguiría el presidente sería mantener el tema en las primeras páginas de los periódicos durante toda la campaña y convencer a nuevos españoles de que su propósito no es otro que adulterar las elecciones.

Cabe, sin embargo, que para Sánchez no sea cuestión de votos, sino de soberbia y de ira. Mucho más cuando no está claro si Pumpido llegará a tiempo y aún menos si, aun lográndolo, podrá el Supremo extender a los 170.000 la doctrina que pergeñe antes del 29-N. Da por tanto la impresión de que es más una cuestión de fuero que de huevo. Sánchez quizá quiera demostrar, en este sálvese quien pueda que está a punto de decretarse en su entorno, que conserva la autoridad. Y lo quiere demostrar haciendo que Pumpido haga, como hasta ahora, lo que le pida, cuanto más antijurídico, mejor.

No se da cuenta de que, habiéndose rodeado de venales en vez de fieles, ha favorecido que cada cual tenga su propia agenda y que, cuando huelan su caída, salgan en socorro del vencedor para ser los primeros en cambiar de bando. No es posible saber qué hará Pumpido, pero yo, de Sánchez, no apostaría. De modo que el presidente haría bien en olvidarse de los nietos y concentrarse en Maricarmen, que es lo único que puede darle algún voto, a pesar de ser él el máximo responsable del desahucio de la anciana. Al final, no serán Feijóo ni Abascal quienes lo hagan caer, sino su soberbia y su ira incontenibles.