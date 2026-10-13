El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado durante su entrevista con Federico Jiménez Losantos en esRadio que para las elecciones de 2026 los populares están "enchufados". Al mismo tiempo, ha reconocido que en los comicios de 2023 no se cumplieron las expectativas.

En Es la Mañana de Federico, Feijóo ha defendido que "el PP está enchufado" y ha admitido que "no lo estaba en 2023". "En aquel año, mi partido en el mes de julio no cumplió las expectativas de movilización", ha añadido. Entonces, el PP obtuvo 137 escaños y se convirtió en la fuerza política más votada, pero no se cumplieron las previsiones que auguraban una mayoría absoluta entre PP y Vox. Sin embargo, para las elecciones del 29 de noviembre ha comentado que "estoy convencido de que se van a cumplir las expectativas de la movilización".

"El 29 de noviembre a las 11 de la noche, si hay cambio y yo espero que sí, me voy a someter a la prueba de mayor intensidad política de mi vida", ha explicado. También ha recordado que ha ganado "las cinco elecciones a las que me he presentado, las cuatro en Galicia y las generales de 2023". En ese sentido ha argumentado que "hay que reconstruir nuestro país y por eso necesitamos un Gobierno muy fuerte que tenga un respaldo parlamentario muy sólido".

A pesar del buen estado de forma que describen las encuestas —que plantean un horizonte de 200 escaños entre PP y Vox— y los testimonios que le llegan al líder del PP, ha manifestado que "la campaña acaba de empezar y cuando se decide quién gana las elecciones es el 29 de noviembre; hasta ese momento no hay nada". "Pero cumplir con mi deber y saber lo que tengo que hacer y por qué orden tengo que hacerlo le aseguro que lo sé", ha agregado. No obstante, el pulso que le transmite la ciudadanía es muy positivo. Ha afirmado: "La gente que quiere cambio está enchufada. Lo veo en las gasolineras, en los trenes y en los aeropuertos. El PP tiene un trabajo anticipado y sólido, pero todo puede ocurrir". También ha recordado que el PP ganó la cuestión de confianza contra Pedro Sánchez. "Soy consciente de que las elecciones se ganan el 29 de noviembre y antes no", ha apuntado.

Asimismo, ha pedido "altura de miras a los españoles y que no se dejen engañar porque es una oportunidad para cambiar o despeñarnos por el abismo de Sánchez".