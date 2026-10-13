El periodista Carlos Cuesta y el diplomático Inocencio Arias han analizado con dureza en el programa La Noche de Cuesta las recientes informaciones que revelan la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas de soberanía española, un incidente que el Gobierno de Pedro Sánchez mantuvo oculto durante 74 días sin informar a la ciudadanía ni al Congreso de los Diputados.

Un incidente militar ocultado al Congreso

Durante la conversación, Inocencio ha calificado de "bochorno" que la Armada española tuviera que desplegar material bélico y fragatas para responder a la presencia de unidades navales de la Marina Real marroquí en aguas territoriales o en la zona contigua frente a las costas españolas. Cuesta enfatizó que el incidente se produjo de manera simultánea a la presión fronteriza y que el presidente compareció posteriormente ante el Parlamento sin hacer mención alguna al despliegue naval militar extranjero.

Asimismo, rechazó categóricamente las explicaciones oficiales de la Ministra de Defensa que tildaban lo sucedido de "hecho casual, puntual o de normalidad". "En toda mi experiencia diplomática, nunca he visto que la entrada sin autorización de unidades militares en territorio o aguas de otro Estado se califique de normalidad. Eso en el ámbito internacional solo lo hacen los matones", afirmó Arias, comparando estas maniobras marítimas con las incursiones militares de potencias como China en el Pacífico o Rusia.

La política hacia Rabat y "el misterio de la encarnación"

Cuesta y Arias recordaron que el cambio histórico de la postura de España sobre el Sáhara Occidental se realizó unilateralmente por Sánchez sin el respaldo de las Cortes y "a cambio de nada", a diferencia de la Administración estadounidense de Donald Trump, que obtuvo el reconocimiento diplomático entre Marruecos e Israel.

Además, criticaron los acuerdos de cooperación compartidos para el Mundial de Fútbol, señalando la cesión de protagonismo a Marruecos.

Arias especuló con el denominado por él "misterio de la encarnación", sugiriendo que la inacción del Ejecutivo respecto al país vecino podría estar motivada por la información obtenida durante los meses en que el teléfono del presidente estuvo intervenido por el software Pegasus.

Incertidumbre sobre la seguridad en Ceuta y Melilla

Arias concluyó advirtiendo sobre la falta de garantías en la defensa de la soberanía en el norte de África: "En Ceuta y Melilla no te puedes fiar para nada de los marroquíes". No obstante, el veterano diplomático estimó que, a corto plazo, la dependencia económica que Marruecos mantiene con la Unión Europea y la proyección internacional vinculada al Mundial de fútbol actuarán como freno para evitar un mayor escalamiento del conflicto.