Irene Montero exige a Sumar que se integre en el pacto alcanzado entre Podemos y Gabriel Rufián

La pugna por el control del espacio a la izquierda del PSOE vive un nuevo episodio de reproches cruzados y tensiones internas. La número dos de Podemos, Irene Montero, ha instado públicamente a Frente Amplio –la coalición antes denominada Sumar– a subordinarse a la entente que los morados han tejido con ERC para concurrir a las próximas elecciones generales. Según ha defendido Montero en los micrófonos de la cadena SER, este pacto sellado con el separatismo catalán representa el marco necesario que debe articular a toda la izquierda.

Montero ha aseverado que la alianza fraguada con el portavoz republicano Gabriel Rufián está abierta por completo al resto de formaciones de su espectro, subrayando que se trata de un paso reclamado por sus bases. Lejos de buscar un entendimiento discreto con sus socios, la dirigente ha redoblado la presión mediática emplazándolos a sumarse a una campaña compartida en la que ella misma y Rufián asuman la primera línea propagandística por todo el territorio nacional.

Este movimiento de la formación morada se produce después de que los cuatro partidos que integran de momento la plataforma –Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes– acordaran postular como cabeza de lista a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. Interrogada por este paso, Montero ha preferido evitar el enfrentamiento directo argumentando que no desea permanecer atrapada en lo que ha calificado textualmente como un "bucle infinito", insistiendo en que sus discrepancias con este grupo son conocidas.

Como alternativa a las designaciones territoriales, Podemos pretende forzar la celebración de unas primarias abiertas los días 14 y 15 de octubre. En ese proceso se elegiría democráticamente a la persona encargada de disputar la Presidencia del Gobierno, una votación interna a la que Montero ya ha confirmado que presentará su propia candidatura para blindar el peso específico de su formación.

El tiempo apremia a las distintas facciones de la extrema izquierda, puesto que el plazo reglamentario para registrar coaliciones ante la Junta Electoral expira este viernes. Pese a que Montero ha señalado que las conversaciones continúan abiertas entre los equipos negociadores, ha insistido en supeditar cualquier acuerdo global a las condiciones fijadas con ERC, demostrando su preferencia por apoyarse en el separatismo catalán antes que ceder protagonismo a sus antiguos aliados.

Portazo a Frente Amplio

En una entrevista en TVE, y preguntada sobre si Podemos se va integrar en Frente Amplio, Montero lo ha negado.

"No. Nosotras tenemos un acuerdo con ERC y vamos a trabajar, hacer equipo con Gabriel (Rufián), y eso está abierto a que se incorpore quien quiera", ha dicho, abriendo de esta forma de nuevo la puerta a la coalición Frente Amplio, integrada por el momento por los partidos IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes.