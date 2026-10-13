El Feijóo presidente debe imitar al Rey

Rige en la política exterior española una servidumbre tácita, algo así como una ley no escrita, que ningún recién llegado a La Moncloa ha osado profanar. Trátase de un rutinario besamanos medroso disfrazado de alta política de Estado. Así, el bautismo de todo nuevo presidente del Gobierno impone rendir la primera pleitesía oficial al comendador de los marroquíes. Desde Felipe González hasta Pedro Sánchez, todos cumplieron el mandato impuesto por nuestros complejos nacionales. España, pues, ha convertido en tradición eso de peregrinar a Rabat como si de la segunda Meca se tratara. Pero si Alberto Núñez Feijóo aspira a encarnar algo más que un simple relevo administrativo y contable en la gobernanza del Estado, deberá dinamitar ese atavismo en el primer minuto posterior a su investidura.

Si el gallego aspira a ser recordado como un gran gestor, de esos con los manguitos siempre puestos que tan bien cuadran las cuentas, que no haga nada. Pero si aspira a ejercer como el líder de Estado que España tanto necesita, el primer viaje oficial fuera de la península del nuevo presidente solo puede tener un destino: Ceuta; no Rabat, Ceuta. Y después de Ceuta, tampoco Rabat; después de Ceuta, Melilla. Aterrizar de entrada en Ceuta enviaría un mensaje inequívoco a ambos lados del Estrecho: que la integridad territorial de la Nación no se discute, no se negocia ni tampoco se pliega a amagos de invasión maquillados de crisis migratorias.

Alguien tiene que hacerle saber al sexto de los Mohamed, y en un lenguaje muy claro, que la frontera sur del Reino de España empieza exactamente donde termina su ego de sultán alegre y caprichoso. Obligar a la altiva diplomacia marroquí a digerir esa fotografía oficial en la plaza de África, y antes de negociar cualquier agenda bilateral, constituye la única vía para restaurar el respeto que Madrid dejó de tener por sí mismo hace décadas. Si Feijóo quiere demostrar que su llegada a La Moncloa marca el punto final de la era de la humillación, la ruta está trazada: Ceuta primero, Melilla después. Y Rabat que espere su turno.