Los compromisos de Feijóo si gobierna tras el 29-N

Alberto Núñez Feijóo ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio una semana después de la convocatoria de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder de la oposición ha dicho que en las próximas elecciones "se puede producir el cambio en España" porque "el PP está enchufado, cosa que no estaba en el año 2023".

En esa ocasión su partido "en el mes de julio no cumplió las expectativas de movilización" y está "convencido" de que este noviembre sí "va a cumplir las expectativas de movilización". Feijóo ha dicho que "cuando su partido, que es como un enorme trasatlántico, empieza a salir del muelle, embocar la mar y navegar de aquí al 29 de noviembre vamos a ver una gran movilización".

Claves de su mandato si gana el 29-N

Feijóo ha respondido a los oyentes de Es la Mañana de Federico sobre cómo podría gobernar si gana las elecciones del próximo 29 de noviembre y consigue la Presidencia del Gobierno. Ha tratado temas como las pensiones, la soberanía de España, la política internacional o claves para conseguir la regeneración institucional tras los ocho años de sanchismo que han tensionado casi todas las instituciones del Estado.

Alberto Núñez Feijóo en esRadio

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno ha asegurado que va a "garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones para las personas que no han cobrado y están dudando si van a poder cobrar. Voy a revalorizar las pensiones. Sé lo difícil que es y que tienen un déficit enorme. El sistema público de pensiones es una cuestión que no voy a cuestionar en ningún caso". "Revalorización de las pensiones con el IPC, sí y garantizar pensiones a los jóvenes es un objetivo básico. Para eso tenemos que crecer la economía de forma sana no a través del gasto público ni al incremento masivo de impuestos. Para eso hay que mejorar la productividad y dejar de gastar", ha señalado Feijóo.

"La soberanía de un país se discute en la sede de la soberanía y eso es las Cortes", ha añadido Feijóo que ha prometido que llevará a las Cortes "lo que me encuentre no sólo en relación a la auditoría obligada que tengo que hacer sobre la situación económica de mi país para ver cuántos y con qué intensidad puedo bajar impuestos sino que tengo que llevar cuál es la situación de las relaciones exteriores de mi país".

El presidente del PP ha indicado que tiene que "informar a los españoles por qué España ha mantenido unas relaciones estrechas con una dictadura como Venezuela; tengo que informar por qué España no ha repelido una invasión a su integridad territorial con Marruecos; tengo que informar qué compromisos tengo en su caso con China y yo soy un político proatlantista y proeuropeísta y en ese contexto me voy a mover".

Sobre inmigración Feijóo ha dicho que tiene "muy claro que mi política migratoria no la voy a romper en relación con la Unión Europea, haré un plan de inmigración igual que un plan de vivienda porque tengo que recuperar los problemas fundamentales de mi país". "Intentaré garantizar en el menor tiempo posible que España vuelva a funcionar, que vuelvan a funcionar los trenes, las autovías se conserven de verdad y que funcione la sanidad".

En este sentido, ha recordado que lleva "un año y medio de huelga" y ha recordado que cuando él estaba en sanidad y había "una semana de huelga era portada en todos los periódicos". "Millones de personas han incrementado las listas de espera… pues nada y ahora resulta que ellos dicen que defienden los servicios públicos. Este es el Gobierno que más ha deteriorado los servicios públicos y los educativos", ha añadido Feijóo. Cree que el informe PISA es "una vergüenza". El líder del PP ha dicho que para estas elecciones él tiene que hablar de "esto, de precios, trenes, médicos, fronteras, educación y de los problemas de los ciudadanos y es a lo que se va a comprometer".

Normas para "regenerar" España

El candidato del PP a las elecciones generales ha dicho que "una de las cosas que tengo que hacer es unas normas para regenerar las instituciones democráticas de mi país y no puede ser que un ministro de mi gobierno sea magistrado del Tribunal Constitucional o que un fiscal general del Estado de un Gobierno del PP sea presidente del TC".

"Se acabó, no hay nadie que pueda entrar en el Tribunal Constitucional o en el CGPJ que no esté como mínimo cinco años fuera de cualquier cargo público. No sólo del Gobierno de España, sino también de gobiernos de las CCAA porque también son Estado". "Regeneremos esto, no hay duda. El Tribunal Constitucional tiene que dedicarse a lo suyo y el Tribunal Supremo a lo suyo y nunca había pasado lo que está pasando con este TC y yo lo advertí. ¿Cómo es posible que el presidente del TC sea un ex fiscal general del Estado de Zapatero, que haya un exministro de Sánchez y una asesora del señor Bolaños como magistrados del TC?"

Feijóo ha destacado que "el plan de regeneración de las instituciones, junto al refuerzo de las fronteras, junto con la auditoría de las cuentas públicas para ver hasta cuánto podemos bajar los impuestos son cuestiones que he de hacer y este es mi planteamiento. Hay tantas tareas… lo primero es saber lo que hay que hacer, lo segundo por qué orden y lo tercero es tener un grupo parlamentario que te apoye". También ha indicado que un Gobierno sólo tiene "derecho a una prórroga" de los PGE y que finalizada ésta si no hay PGE "hay que disolver" las Cortes.

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha asegurado que "el plan de regeneración democrática que tenemos cerrado está visto por letrados del Consejo de Estado, letrados de las Cortes y por los mejores juristas que tenemos en nuestro país". Feijóo ha dicho que viene "a sanear la política de mi país. Vengo a que vuelva que un Gobierno es el primero que se somete a la ley, no hay nada por encima de la ley y mucho menos el Gobierno y su presidente. Las Cortes hacen las leyes y la justicia imparte justicia sin ningún tipo de presión y el Ejecutivo se tiene que desgastar para que no se desgaste el país".

"Tenemos equipo", ha dicho sobre su posible Gobierno si gana el 29N. El líder del PP ha añadido que "el 29 a las 11 de la noche vamos a saber lo que ocurre en nuestro país, si hay cambio, y espero que sí, sé que me voy a someter a la prueba de mayor intensidad política de mi vida, pero después de 5 elecciones a las que me he presentado durante toda mi vida, y hemos ganado las cinco, yo creo que en estas se puede producir el cambio en España".