Muere a los 100 años Juan Rodríguez García-Lozano, padre de José Luis Rodríguez Zapatero

El jurista Juan Rodríguez García-Lozano ha fallecido este miércoles a los 100 años de edad. Progenitor del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el veterano letrado desarrolló una dilatada trayectoria profesional en la capital leonesa, donde desempeñó diversas responsabilidades públicas y privadas en el ámbito del derecho.

Licenciado en Derecho, Rodríguez García-Lozano ejerció durante décadas en los servicios jurídicos del Ayuntamiento de León, una labor que compatibilizó con la dirección de su propio bufete. Su desempeño en el consistorio leonés y en el ejercicio libre consolidó su perfil técnico ante los tribunales locales y provinciales a lo largo de varias generaciones.

En el ámbito corporativo, formó parte activa del Ilustre Colegio de la Abogacía de León, institución de la que llegó a ser decano emérito. Asimismo, su carrera profesional quedó ligada a momentos señalados para la abogacía nacional, como su participación en el IV Congreso de la Abogacía celebrado en León en 1970, una cita representativa en los últimos años del franquismo que abrió paso a debates de modernización en el sector.

Tras conocerse el deceso, el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes, ha transmitido su "profundo pesar" a través de las redes sociales. Santocildes ha remarcado que la trayectoria de Rodríguez García-Lozano "quedó unida a la historia de la abogacía" leonesa y autonómica por su dedicación y ejercicio continuado.

La historia personal y familiar de Juan Rodríguez García-Lozano estuvo también marcada por los acontecimientos de 1936. Su padre, el capitán Juan Rodríguez Lozano, fue fusilado por las fuerzas sublevadas en el campo de tiro de Puente Castro en agosto de aquel año por mantenerse fiel a la legalidad de la II República. Esta circunstancia biográfica fue evocada de manera recurrente por su hijo, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su etapa al frente del Ejecutivo, en especial con motivo de la tramitación de la Ley de Memoria Histórica.