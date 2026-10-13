El partido del manque y sus letanías

En francés, lengua que estudié bien poco, manque significa falta, carencia, lo que está por debajo de lo exigible. Por eso, en la ruleta hay una apuesta del juego que se llama Manque en la que el jugador arriesga su dinero sobre unos números, del 1 al 18, que son precisamente los más bajos de los posibles que llegan hasta el 36, sin contar el cero. Es una apuesta, pues, a la parte baja de la numeración, la que no llega a la mitad.

Por tanto, manquante, siempre con el francés de referencia, es que falta, de lo que se carece, lo que está ausente, lo que no se tiene porque ha desaparecido o se ha perdido. No cabe duda alguna de que puede considerarse que el Partido Sanchista es un partido defectuoso, al que le faltan elementos básicos, sobre todo morales, aunque no solo. Cuando un partido no se percata siquiera de que es un partido, una parte, y cree serlo todo, estamos a un paso del totalitarismo. Este es el caso.

Pero además, en otra extensión española, manque es una forma antigua de nuestra conjunción aunque que se aplica de muchas maneras. La más conocida es la bien famosa de Viva er Betis, manque pierda, pero no es la única. La vieja fórmula conjuntiva ha sido usada de muchas maneras.

Unos ejemplos bastarán para demostrarlo. Galdós, en su Cánovas, pone en boca de un ancianito de Trafalgar que "la Tetuán y la Méndez Núñez, manque les metiesen en las calderas todo el fuego del Infierno, no andarían más de cuatro o cinco nudos". "¡Ay, ay, ay!/ Caine de mis caines,/güesecibilitos de mis propios huesos; manque, manque, retemanque,/tú no chanelabas el conocimiento", abundaba el jerezano Fernando de la Milla.

O manque me afusilen, manque me enmielen, manque sea moruno, tronaban los Álvarez Quintero. Y el pueblo mismo flamenco: "Te he de querer/ manque no tenga/ pan que comer". Incluso en nuestros tiempos, Jesús Fernández Úbeda ha escrito: "Fabricante de wendigos,/ ¿puedo unirme yo a tu clan/ manque duela?/ Madonita del mendigo/ al que las penas sin pan/ le flagelan".

Pues sí, algo le falta a este partido devenido sanchista desde la antigua organización socialista que ya carecía de esenciales intenciones democráticas. Es un partido manquante, democráticamente menguante si se quiere, faltito de ideario de comprensión convivencial de la sociedad, tanto que ya se puede concebir una letanía, que es un rezo alabador y sucesivo a Pedro Sánchez, en el que el efecto crece conforme sus jaculatorias se repiten una y otra vez. Cuando ya da todo igual, da lo mismo manque dé lo mismo. Por eso, cabe un rosario de invocaciones que sus votantes creen a pie juntillas sin mezcla alguna de sentido crítico y conciencia moral.

Por empezar por el final, "Viva Pedro Sánchez, manque 100.000 magrebíes invadieran la integridad territorial de España", vota con nosotros. "Viva Pedro Sánchez, manque dos fragatas marroquíes invadieran la costa de Ceuta durante aquel mismo día", vota con nosotros. "Viva Pedro Sánchez, manque sujetara al Ejército español para que incumpliera su deber de defender el territorio", vota con nosotros. "Viva Pedro Sánchez, manque mantenga a Ceuta en la inseguridad y la ruina y bendiga a Marruecos", vota con nosotros.

"Viva Pedro Sánchez, manque durante ocho años no pusiera en práctica una política de vivienda en un país necesitado de ellas", vota con nosotros. "Viva Pedro Sánchez, manque hasta la pobre Maricarmen le señalara como el culpable del problema de la vivienda", vota con nosotros. "Viva Pedro Sánchez, manque haya desatado el caos inmobiliario con los decretos fraudulentos de vivienda", vota con nosotros. "Viva Pedro Sánchez, manque haya desperdiciado tiempo y miles de millones en un antiplan real de viviendas", vota con nosotros.

"Viva Pedro Sánchez, manque haga españoles a quienes no deben serlo según la ley, para que le voten en las próximas elecciones", vota con nosotros. "Viva Pedro Sánchez, aunque esté alterando de forma evidente el censo electoral para beneficio propio", vota con nosotros. "Viva Pedro Sánchez, manque haya crecientes y fundadas sospechas de que ha intentado e intentará manejar el voto por correo", vota con nosotros.

Imaginen cuánto de larga puede ser esta letanía que recoge los hitos principales de una trayectoria abyecta al frente de la presidencia del Gobierno, incluida su relación directa con la cloaca de su partido que negoció con bandas de delincuentes la "eliminación" de la jueza Biedma, por el mero hecho de instruir la causa contra su hermano. Viva Pedro Sánchez y vota con nosotros, hasta llegar al principio, manque haya mentido a todos los españoles sobre sus méritos académicos o haya escondido sus orígenes familiares ligados a puticlubes y saunas varias.

¿Qué le ocurre a unos votantes españoles que pierden todo sentido crítico, toda capacidad de discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo democrático y lo fullero, entre lo legal y lo corrupto? Pues que siguen a un dogma, a una mancia, a una opinión ciega que ni siquiera la más evidente de las pruebas puede quebrar. Se han convertido en una secta exaltada inasequible a los hechos y a las evidencias. Manque se robe, manque se fragüen atentados, manque se hagan trampas, manque se mienta… Viva Pedro Sánchez, vota con nosotros.

Que voten sí al partido del manque, que está por debajo de la mínima lógica y moral democrática exigibles. Manque pierdan.