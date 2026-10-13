Podemos vuelve a los microcréditos para el 29N: "Los mismos que ordenan desahucios financian partidos"

Podemos ha vuelto a poner en marcha una de sus herramientas financieras más representativas, la línea de microcréditos ciudadanos para sufragar los actos de su próxima campaña electoral de cara a los comicios generales del 29N.

Con este sistema, basado en pequeños préstamos reembolsables otorgados por simpatizantes y militantes, el partido morado busca garantizar la financiación de su despliegue político sin depender de entidades bancarias. Desde la formación defienden que este mecanismo es fundamental para mantener su independencia política y evitar compromisos financieros con el sector bancario, mientras que los críticos apuntan a que es una forma de financiación con poca transparencia.

Un objetivo de 400.000 euros

Para esta primera fase de la campaña, Podemos se ha fijado como meta inicial alcanzar los 400.000 euros. Según ha informado la propia formación, la iniciativa ya ha logrado superar la barrera de los 70.000 euros en sus primeras horas de funcionamiento.

A través de redes sociales, el partido ha hecho un llamamiento a sus bases bajo la etiqueta #Microcréditos29N. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reivindicado la fórmula señalando que "los mismos que especulan con la vivienda financian las campañas de los partidos", enfatizando que su formación solo responde ante sus simpatizantes. "En Podemos siempre tenemos claro que nos financias solo tú", ha destacado Ione Belarra en el lanzamiento de la iniciativa.

"Nunca hemos pedido un préstamo a un banco y por supuesto vamos a seguir sin hacerlo", presumen en sus redes sociales.



Nunca hemos pedido un préstamo a un banco y por supuesto vamos a seguir sin hacerlo. Entra en https://t.co/XDOqaomAcZ y aporta a los #Microcréditos29N pic.twitter.com/zpBlH6QYGK — Podemos (@PODEMOS) October 13, 2026

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha defendido el uso de los microcréditos para mantener la independencia del partido frente a los poderes financieros, asegurando que "los mismos bancos que ordenan desahucios y fomentan la especulación inmobiliaria son los que financian a muchos de los partidos". Montero ha criticado que esa dependencia bancaria termine condicionando la labor legislativa posterior, ya que "quien paga manda, y si pagan los bancos, ese poder luego se traduce en leyes que benefician a las élites y no a la mayoría".

Asimismo, la dirigente morada ha remarcado que en su formación no quieren "que manden los bancos que desahucian a la gente o que invierten millones en la industria de la guerra". Por ello, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para colaborar cara a las elecciones del 29 de noviembre, recordando que las aportaciones se reembolsan al 100% "una vez fiscalizadas las cuentas de campaña" y concluyendo con el lema de su propuesta política para estos comicios: "Paz, casa y trabajo".

Alianzas electorales para la cita del 29N

El lanzamiento de la campaña de microcréditos se produce en un contexto de alianzas estratégicas. Por el momento, la formación morada ha concretado un acuerdo de colaboración con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para las circunscripciones catalanas, el cual permitirá la inclusión de integrantes de Podemos como independientes en las listas republicanas de Barcelona y Tarragona.