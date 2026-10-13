PP y UPN alcanzan un principio de acuerdo para concurrir juntos a las elecciones generales

El Partido Popular ha alcanzado un principio de acuerdo con Unión del Pueblo Navarro para que ambas formaciones concurran de forma conjunta a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El pacto deberá ser ratificado este martes por el Consejo Político de UPN, cuya presidenta, Cristina Ibarrola, ha sido la encargada de negociarlo con el secretario general del PP, Miguel Tellado.

En virtud de este acuerdo, las papeletas electorales estarán encabezadas por los logos de ambos partidos e incluirán la indicación de la formación política a la que pertenece cada candidato. De igual forma, en los actos electorales que se celebren en Navarra aparecerán siempre los símbolos de los partidos de la coalición.

El objetivo de este pacto es aunar fuerzas en la Comunidad Foral entre ambas formaciones de centro derecha para "contribuir desde Navarra a desalojar a Pedro Sánchez del Gobierno y poner las bases para echar al PSOE y Bildu del Gobierno de Navarra", trasladan desde el PP.

El nombre de la coalición electoral será "Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular" y el candidato de la misma a la Presidencia del Gobierno será el presidente nacional del PP y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo.

Tanto el PP como UPN coinciden en que las próximas elecciones son las más importantes desde la Transición, ya que "España se juega seguir siendo una democracia plena, consolidada y moderna y volver a tener un Gobierno digno de tal nombre, que gestione y resuelva los problemas de los ciudadanos", aseguran los populares en un comunicado.

Lo que dice el acuerdo

"El PP agradece a UPN su generosidad y altura de miras para priorizar el interés general de los navarros y del resto de los españoles por encima de cuestiones partidistas", señalan los de Feijóo. Ambas formaciones se comprometen a respetar y blindar el Régimen Foral, su apoyo al Amejoramiento del Fuero y a eliminar la disposición transitoria cuarta de la Constitución, si se reforma, para acabar con la posibilidad de que Navarra se anexione al País Vasco.

Ambos partidos acuerdan, además, impulsar y garantizar la ejecución de las inversiones del Estado necesarias para desarrollar las infraestructuras estratégicas de Navarra, como la segunda fase del canal de Navarra, el tren de alta velocidad y su conexión con la Y vasca, el aeropuerto de Pamplona y el refuerzo de la red eléctrica de Navarra.

Otro de los puntos incluidos en el principio de acuerdo establece que el programa electoral de la coalición será el que se redacte y apruebe por una comisión redactora de ambos partidos y sintetizará los proyectos de ambas formaciones. En cuanto a la Comisión de campaña, el pacto contempla que estará integrada por dos representantes de UPN y dos del PP.