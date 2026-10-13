El desahucio que desalojó a todo lo demás

Hay hechos de los que nos informan y noticias que ordenan los intereses. El 21 de septiembre, el juez Peinado enviaba a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a juicio ante un jurado popular por tráfico de influencias y malversación, algo inédito. Dos días después, el desahucio de una vecina del Retiro de 87 años conmovía, con razón, a buena parte del país. La primera debía marcar el otoño político. Lo marcó la segunda. Y logró lo que ningún gabinete de comunicación había conseguido en la legislatura: reorganizar en un mes las preocupaciones de los españoles.

GAD3 lo ha medido. En su barómetro de octubre, con 1.077 entrevistas entre el 6 y el 8, el 64% de los españoles sitúa la vivienda como su primera o segunda preocupación. En septiembre era el 32%. El problema no se ha duplicado en treinta días: los precios llevaban años subiendo a doble dígito y los jóvenes, una década haciendo cuentas imposibles. Lo que se ha duplicado es la atención. La vivienda no ha empeorado; ha ascendido.

Lo interesante no es lo que sube, sino lo que baja. En el mismo sondeo, la preocupación por Ceuta cae del 16% al 3%. Unas 80.000 entradas en dos días y versiones contradictorias de Defensa e Interior sobre los avisos del CNI caben ahora en un 3%, lo que ocupa una nota a pie de página. La corrupción, que en mayo preocupaba al 39%, se queda en el 10%, con la esposa del presidente camino del banquillo, su hermano condenado y las llamadas cloacas de Ferraz en la Audiencia Nacional. La realidad sigue en su sitio. Ha cambiado el foco.

No hace falta imaginar conspiraciones: El País, poco sospechoso de hostilidad hacia la Moncloa, cuenta cómo Sánchez entendió enseguida que el caso podía "cambiar totalmente el eje de la política". El presidente que repetía "habrá presupuestos en 2026 y elecciones en 2027" convocó las urnas diez días después. No tenemos presupuestos, pero tenemos eje.

GAD3 explica también la jugada. La vivienda preocupa al 82% de los votantes de Sumar y al 77% de los del PSOE, pero solo al 53% de los del PP y al 47% de los de Vox; incluso entre estos últimos pesa más que la inmigración, que se queda en el 32%. Para un Gobierno con la coalición hecha jirones, un asunto que moviliza a los propios y descoloca a los ajenos no es una desgracia. Es una oportunidad.

El sondeo retrata, además, una colección de paradojas. El 90% quiere que las administraciones faciliten más suelo. Lo pide, por tanto, a quien lo tiene: es la Administración la que clasifica, urbaniza y concede licencias, y el Banco de España señala la maraña de trámites y la inseguridad jurídica como frenos a la construcción. A la vez, el 65% quiere que el precio del alquiler se fije por ley. Cataluña, pionera en los topes, ha pasado de 154.663 viviendas anunciadas en alquiler en 2023 a 102.816 en 2025, mientras los interesados por anuncio saltaban de 80 a 355. El tope es estupendo para quien ya tiene contrato; para quien busca piso, un sorteo. Y el 67% respalda leyes contra los desahucios, que el propietario lee como una invitación a no alquilar. Más oferta, más topes y más protección: tres deseos que se anulan entre sí.

Mientras tanto, lo demás sigue en marcha. El IPC adelantado de septiembre marca un 4,9%, que se nota en el supermercado, aunque no en el debate. España llega a las urnas con los presupuestos de 2023 prorrogados. La deuda suma 1,744 billones, los intereses superaron los 40.000 millones en 2025 y Funcas los sitúa en 48.400 millones en 2027. Fedea calcula que el déficit de las pensiones empeorará cerca de cuatro puntos del PIB hacia 2050. Nada de eso ha sido desahuciado de la realidad. Solo de la conversación. Y la oposición, que reclama un debate monográfico sobre vivienda, ha aceptado el terreno del adversario.

Queda lo más incómodo, que conviene contar sin nombres. Lo que pasó desapercibido es quién escribió la norma que se aplicó. La Ley de Arrendamientos Urbanos que puso fin a aquel arriendo de renta antigua la aprobó en 1994 el Gobierno de Felipe González, del mismo partido que hoy hace del desahucio su bandera. Los tribunales, hasta el Supremo, se limitaron a aplicarla. Antes, durante décadas, la prórroga forzosa había cargado sobre el propietario una política social que correspondía al Estado. El resultado es un sistema instalado en la irresponsabilidad: la de un Ejecutivo que no hizo lo que prometió —viviendas—, la de unas administraciones que llegaron tarde y la de quien se acostumbró a vivir en un derecho al que la ley ya había puesto fecha. Es el fracaso de décadas de política de vivienda, convertido en activo electoral de quien ha gobernado buena parte de ellas.

Siempre se dijo que Sánchez convocaría cuando las encuestas le sonrieran. No ha sido así: los sondeos siguen dando mayoría absoluta a PP y Vox, y quizá concluyó que no vendrían otros mejores. Lo que sí ha encontrado es un debate mejor. El 29 de noviembre no se levantará una sola vivienda, pero el desahucio ya ha cumplido su función: ha sido la tinta de calamar que ha oscurecido Ceuta, la corrupción, los precios, la deuda y las pensiones. Todo lo demás sigue ahí, en la puerta. Como los inquilinos: sin contrato y sin fecha.