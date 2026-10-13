Vox revisará la Ley de Nietos y exigirá penas por fraude

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha advertido de que su formación política llevará a cabo una revisión exhaustiva de todas las nacionalidades concedidas al amparo de la controvertida ley de nietos si consigue gobernar o alcanza una influencia decisiva en el poder ejecutivo. Durante su intervención en el programa Horizonte, emitido en Cuatro y recogido por Europa Press, el dirigente enfatizó que exigirán responsabilidades penales contra quienes hayan falseado o manipulado los expedientes de concesión.

Buxadé fue tajante al señalar que se demandarán "todas las responsabilidades penales" a aquellos funcionarios públicos que hayan "certificado algo que no responde a la realidad" y hayan obrado "aceptando el fraude, la ocultación o la falsedad". Esta advertencia llega inmediatamente después de conocerse la decisión del Tribunal Supremo de respaldar la suspensión cautelar del derecho a sufragio de las personas que han obtenido el pasaporte español por esta vía y que fueron incorporadas al censo electoral en el exterior.

La polémica disposición adicional octava, integrada dentro de la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, fue diseñada teóricamente para habilitar la nacionalización de descendientes de exiliados por causas políticas o religiosas. Sin embargo, para la formación conservadora, el mecanismo se ha transformado en una vía de regularización masiva carente de rigor y sin arraigo efectivo en nuestro país.

El eurodiputado celebró la resolución judicial que impide el voto de los inscritos de manera dudosa en el censo exterior, al considerar evidente la existencia de "una indiscutible duda, más que razonable" sobre la legalidad de los expedientes. En este punto, Buxadé apuntó directamente hacia la instrucción administrativa de Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del ministro Óscar Puente, a quien acusó de haber alterado de forma ilegítima el verdadero sentido restrictivo del precepto legal.

El representante de Vox remarcó a través de sus redes sociales que únicamente deberían acceder a la condición de electores aquellos que aporten una prueba fehaciente y documental incuestionable: demostrar que el solicitante es "hijo o nieto de exiliado", que dicho antepasado era "originariamente español" y que su renuncia o privación de la nacionalidad se debió de forma inequívoca al destierro. Para Buxadé, la aplicación práctica del texto impulsado por los socialistas no supone una reparación histórica, sino la concesión indiscriminada de derechos civiles a personas sin ningún lazo real con la nación española.