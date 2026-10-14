El estruendo de Ceuta

Ceuta sigue invadida. Por eso, los potenciales votantes del PSOE no quieren oír hablar de Ceuta. Pretenden eludir lo evidente: su mala conciencia. ¿O quizá son tan malos moralmente que desconocen el Pepito Grillo que corroe las almas de los seres humanos normales? Es posible. Quizá no tengan siquiera mala conciencia. Los fanáticos no tienen límites. Están siempre al borde del abismo. Del crimen. Los simpatizantes del sanchismo no quieren tratar el asunto de Ceuta. No quieren hacerse cómplices de un crimen, como mínimo, de guante blanco del Gobierno de Sánchez. ¿Será verdad que Sánchez se entendía con Marruecos para invadir Ceuta? ¡Quién lo sabe! Pero acabará sabiéndose. También yo confío en la justicia y, de vez en cuando, en el Parlamento. No descarto que la juez Tardón descubra las miserias de la tiranía sanchista ni tampoco que Sánchez sea juzgado por alta traición.

En todo caso, hay mucho que hablar de Ceuta todavía. De entrada, hay que deshablar casi todo lo que hasta aquí se había dicho de la invasión de la ciudad española. Casi todo, sí, subrayo el casi todo lo que ha dicho Sánchez es falso; hay excepciones importantes, por ejemplo cuando dijo que lo ocurrido fue un ataque a la integridad territorial de España. Porque no pretendo decir de más una cosa, y porque tampoco quiero decirla del todo, creo que Ceuta, la invasión de la ciudad española, se llevará a Sánchez por delante. ¡No me extraña que sus votantes traten de ocultar el nombre de Ceuta! Renunciaré a la frase torpe y al epíteto chabacano para decirles a los simpatizantes de Sánchez lo que todo el mundo sabe: el cómplice del crimen es también criminal. Lejos de mí fomentar negligencias. Tampoco quisiera que la moralidad, o posible inmoralidad, de mis palabras se entendiese como nihilismo o desesperación; al contrario, el deshablar buena parte de lo dicho sobre Ceuta es ya un signo de esperanza.

Lejos de mí, pues, el énfasis. Solo digo que deshablar no es otra cosa que advertirles a los potenciales votantes de Sánchez de sus mentiras. Era falso que no hubiera noticias sobre la invasión de Ceuta. El CNI había informado con antelación de lo que podía suceder. Sánchez dijo que ningún informe previó la escala ni la probabilidad de lo ocurrido. Pero los informes de inteligencia y de las fuerzas de seguridad, que el propio Gobierno desclasificó, advertían del riesgo de "entradas masivas" antes de que miles de personas entraran el 30 y 31 de julio. Sí, sí, los informes del CNI advirtieron con exactitud de todo lo que podía pasar. Mentira es que nuestra frontera estuviera bien protegida. Falso es que nadie haya aportado pruebas de que la entrada de invasores fuera diseñada y ejecutada por Marruecos. Tampoco es verdad que Sánchez esté resolviendo la invasión.

Y patraña de baja estofa balbucea una ministra de Sánchez cuando repite: es un "hecho puntual" que barcos de guerra de Marruecos entraran en aguas territoriales españolas los días de la invasión…, que buques de guerra de Marruecos entren sin autorización en aguas territoriales es una vulneración documentada, debilita la "tesis" gubernamental de que Marruecos fue un actor pasivo o, sencillamente, solo un socio que colabora con España. En fin. Ceuta es, cada día más, un estruendo, un estallido, contra las mentiras de Sánchez y sus partidarios. La ciudad de Ceuta ha conseguido que Sánchez adelante las elecciones. Y es Ceuta, aún invadida, la gran esperanza de España para acabar con la tiranía sanchista. El 29 de noviembre, día de las elecciones, tiene ya nombre: Ceuta. Eso o el reinado del silencio.