Ángel Víctor Torres usa el discurso del Rey en Ceuta para atacar al PP

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido que el discurso que dio el Rey este martes en Ceuta era "muy correcto". También ha aprovechado su intervención para criticar al Partido Popular y calificar sus peticiones de agilizar las devoluciones de los inmigrantes ilegales que permanecen en Ceuta de "demagogia" y "populismo".

El ministro, que acudía en representación del Gobierno de Pedro Sánchez durante la visita de los Reyes y fue recibido con pitidos, ha comentado: "Me parece que fue un discurso muy correcto en el que hay muchísimos mensajes. Hizo un llamamiento a la lealtad institucional y los partidos son instituciones, por lo que también debe haber lealtad partidaria".

Felipe VI, por su parte, en su discurso, llamó a la unidad institucional y subrayó que "Ceuta es España", además de explicar que los inmigrantes que entraron durante una invasión deben regresar a sus países "lo antes posible".

Sin embargo, Torres ha aprovechado sus palabras para atacar a la oposición. Ha lamentado que "no se habla de lealtad partidaria cuando hay partidos que dicen que se pueden devolver a los inmigrantes de la noche a la mañana". A propósito de las peticiones de devoluciones rápidas ha afirmado: "Eso es mentira frente a todas las verdades que dijo el Rey. Eso es un bulo, una falsedad, eso es populismo y demagogia, y da unas esperanzas a quienes quieren que la situación se normalice cuanto antes". "Eso lo dicen representantes del mismo partido que gobierna en Ceuta", ha añadido. Y ha criticado al Partido Popular por hacer "un uso absolutamente mezquino de la realidad".

El ministro ha recalcado que la visita de los Reyes es "importantísima" e "histórica". Además, ha subrayado que "no es que Ceuta, Melilla y Canarias sean de España, es que son España; eso lo comparte absolutamente el Gobierno".

Sobre la presencia de buques de guerra marroquíes en aguas españolas durante los días de la invasión de Ceuta, ha defendido que se trataba de un "patrullaje ordinario".